التجربة الدنماركية في مواجهة كورونا.. واقع "افتراضي" يدعو للتطعيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لجأ باحثون دنماركيون إلى الواقع الافتراضي للتشجيع على التطعيم من فيروس كورونا.

وجاء ذلك من خلال تجربة تستهدف التوعية بمخاطر الفيروس وأهمية تلقي اللقاحات المضادة له.

ففي التجربة التي أجرتها جامعة كوبنهاجن، يضع المشاركون نظارات واقية ليلعب كل منهم دور مسن يعبر الميدان وهو يحاول جاهدا تجنب المارة الذين يرتدون الملابس الحمراء كونهم مصابين بكوفيد-19، أما الذين تلقوا التطعيم فيرتدون الملابس الزرقاء.

وقال آدم وهو مشارك في التجربة بحديقة في كوبنهاجن "الأمر ممتع بالتأكيد. تشعر كأنك في أجواء يهيمن عليها فيروس كورونا".

وقال آدم إنه قرر بالفعل تلقي جرعة مضادة لكوفيد-19 قبل هذه التجربة.

وقال روبرت بورن أستاذ علم النفس في جامعة كوبنهاجن مشيرا إلى دراسة سابقة أجراها الباحثون عبر الإنترنت: "نعرف من دراسات مماثلة أنه بعد مرور الناس بتجربة واقع افتراضي مثل هذه زاد عزمهم على التطعيم. لاحظنا ذلك بالفعل مع كوفيد".

وأشار إلى أن الفكرة يمكن أن تُستخدم في عيادات الأطباء.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن التطعيم ينقذ ما بين أربعة وخمسة ملايين من الموت سنويا.

وفي مسح أجرته وكالة يوروفاوند التابعة للاتحاد الأوروبي في الفترة من فبراير/ شباط إلى مارس/ آذار، تبين أن أكثر من ربع المراهقين في الاتحاد يرفضون تلقي لقاحات كوفيد-19.