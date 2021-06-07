325 إصابة بكورونا في الجزائر.. والمغرب تسجل 104 حالات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 131,283.

وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية إلى أنها سجلت تسع وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 3527، فيما بلغ إجمالي حالات التشافي 91,413 وذلك بعد تسجيل 215.

إلى ذلك، سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 521530.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، الإثنين، أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9181، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 509277.