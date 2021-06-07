شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لإبعاد فيروس كورونا عن منزلك.. حافظ على النظافة واستخدم المعقمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار إجراء المزيد من الأبحاث حول فهم فيروس كورونا، ثبت أن الفيروس ينتقل من خلال الاتصال المباشر بالرذاذ التنفسي لشخص مصاب (من خلال السعال والعطس) ولمس الأسطح الملوثة بالفيروس، وقد يعيش الفيروس على الأسطح لبضع ساعات حتى عدة أيام، لكن يمكن القضاء عليه باستخدام المطهرات البسيطة، كما يقول الخبراء إذن فهذه قائمة بنصائح التنظيف والنظافة لحماية نفسك ومنزلك من فيروس كورونا وفقًا لما نشره موقع boldsky.

نصائح حول تغليف وتداول المواد الغذائية:

- قم بإزالة أي عبوات غير ضرورية والتخلص منها في سلة مهملات بغطاء.

- أخرج الطعام من أوعية المطعم، وضعه على طبق نظيف وتخلص من علبة المطعم.

- يجب تنظيف العلب والزجاجات وما شابه ذلك بمطهر قبل فتحها أو تخزينها.



نصائج فيروس كورونا

- اغسل المنتجات غير المعبأة، مثل الفاكهة والخضروات جيدًا تحت الماء الجاري.

- اغسل يديك بالماء والصابون، أو استخدم مطهرًا كحولًا لليدين بعد ذلك مباشرة.

-احتفظ بالأشياء القابلة للتلف مبردة أو مجمدة.

- استخدم ألواح تقطيع منفصلة لتحضير اللحوم والأسماك غير المطهية.

-تجنب تراكم النفايات التي يمكن أن تجتذب الآفات.



نصائج فيروس كورونا

نصائح صحية للحماية من فيروس كورونا: النظافة الشخصية:تدابير النظافة الشخصية البسيطة يمكن أن تساعد ليس فقط في حماية صحتك ولكن صحة عائلتك وصحة الآخرين، اغسل يديك بالماء والصابون بشكل متكرر قدر الإمكان لمدة 20-30 ثانية على الأقل، خذ حمامًا مرة واحدة على الأقل يوميًا واستخدم مطهرًا عند الحاجة. لا تسعل أو تعطس في يديك:قم بتغطية فمك وأنفك بمرفقك أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس ، وتخلص من المنديل المستخدم بأمان وعلى الفور.

حافظ على مسافة بينك وبين الأشخاص الذين يسعلون أو يعطسون مسافة لا تقل عن متر واحد.

استخدم معقمًا قويًا لليدين:إذا كنت تستخدم معقمًا لليدين ، فتأكد من احتوائه على 60 % على الأقل من الكحول، تأكد من تغطية جميع أجزاء اليدين وفرك اليدين معًا لمدة 20-30 ثانية حتى تشعر بالجفاف.

نصائح لتنظيف المنزل للحماية من فيروس كورونا :

لا تهز الملابس المتسخة لتقليل احتمالية انتشار الفيروس في الهواء.

استخدم الماء الدافئ لغسل الملابس ، حيث يساعد على قتل الفيروس.



نصائج فيروس كورونا

اغسل يديك بالماء والصابون، أو استخدم مطهرًا كحولًا لليدين بعد ذلك مباشرة.

اغسل أو عقم كيس الغسيل، وضع في اعتبارك تخزين الغسيل في أكياس يمكن التخلص منها.