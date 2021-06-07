شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 10 أطعمة للدماغ والجهاز العصبى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الطعام الصحي مهم لصحتنا العقلية والجسدية، لكن في بعض الأحيان تتطلب أجسامنا بعض العناصر الغذائية المحددة لتكون أكثر نشاطًا وصحة، كون الدماغ جزءًا من أجسامنا يتطلب أيضًا بعض العناصر الغذائية المهمة لتعمل بشكل صحيح ولذلك يقدم الخليج 365 قائمة بالأطعمة التي ستساعدك على تحسين صحة الدماغ والجهاز العصبي وفقا لما ذكره موقع timesofindia ومنها:

1:الخضراوات الورقية الخضراء

الخضراوات الورقية الخضراء غنية بمركب فيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين هـ والمغنيسيوم، وكلها مهمة من أجل الأداء السليم لجهازنا العصبي، وفيتامين ب ضروري في عملية تصنيع وتداول النواقل العصبية، وهي مواد كيميائية في الدماغ تنظم ضربات القلب، والتنفس والهضم، والمغنيسيوم يساعد في تهدئة الأعصاب و يعمل فيتامين (هـ) و(ج) كمضادين لشيخوخة الجهاز العصبي.

2:الأسماك

تحتوي على نسبة عالية جدًا من الأحماض الدهنية، لذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص في الأحماض الدهنية قد يعانون من تلف الأعصاب و تحتوي الأسماك على أحماض أوميجا 3 الدهنية وبالتالي تساعد في التئام الأعصاب والجهاز العصبي.

3:الشيكولاتة الداكنة

الشيكولاتة الداكنة مليئة بالفلافونول التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وتساعد هذه الخصائص في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ والقلب.

4:البروكلي

البروكلي غني بفيتامين K المعروف بتحسين قوة الدماغ والمهارات المعرفية، حيث ذكرت العديد من الدراسات أنه نظرًا لأن البروكلي غني بمركب يسمى الجلوكوزينولات الذي يمكن أن يبطئ من انهيار الناقل العصبي، أستيل كولين، الذي يحتاجه الجهاز العصبي المركزي لأداء وظيفته بشكل صحيح.

5:البيض

تتبعت دراسة أجريت في جامعة بوسطن 1400 من البالغين الأصحاء لمدة 10 سنوات الذين تناولوا البيض يوميًا، ووجدت النتائج أن تناول البيض بانتظام أدى إلى أداء أفضل في بعض اختبارات الذاكرة.

6:سمك السلمون

سمك السلمون مصدر غني للأوميجا 3 الذى يمكن أن يقوي القدرات العقلية، وفقًا لبحث تم إجراؤه في جامعة بيتسبرغ ، فإن البالغين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا والذين زادوا من تناول أوميجا 3 على مدى ستة أشهر قاموا بتحسين درجاتهم في الاختبار، وقياس الذاكرة العاملة.

7:الأفوكادو

غني بفيتامين K والفولات، ويساعد الأفوكادو على منع تجلط الدم في الدماغ وبالتالي يحميك من السكتة الدماغية كما يساعد الأفوكادو أيضًا في تحسين الذاكرة والتركيز أفضل شيء في الأفوكادو هو أنه يحتوي على أعلى بروتين وأقل نسبة سكر مقارنة بأي فاكهة أخرى.

8:اللوز

يحتوي اللوز على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية للدماغ والكثير من فيتامين E الذي يحمي الدماغ تمامًا مثل سمك السلمون.

9:المكسرات

المكسرات يمكن أن تحسن مهارات الإدراك وحتى تساعد في منع الاضطرابات العصبية كما وجدت دراسة أخرى أن النساء اللواتي تناولن المكسرات بانتظام على مدار عدة سنوات كان لديهن ذاكرة أكثر حدة مقارنة بمن لم يأكلن المكسرات على الإطلاق.

10:بذور اليقطين

تعتبر بذور اليقطين مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم والنحاس والحديد والزنك كما تحتوي بذور اليقطين على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم والدماغ من أضرار الجذور الحرة.