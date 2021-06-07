شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إنجليزية: جين بالجسم وراء حالات كورونا بدون أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجريت في جامعة نيوكاسل الإنجليزية عن سبب عدم ظهور أعراض عند بعض الأشخاص الذين يلتقطون عدوى فيروس كورونا، واكتشفوا أن السر وراء ذلك قد يكون الجين HLA-DRB1 المسئول عن توفير مستوى معين من الحماية للأشخاص، ووفقًا لتقرير لموقع time now news تختلف الدرجة التي يؤثر فيها فيروس كورونا على الأشخاص من فرد لآخر، ومما لا شك فيه أن فهم سلوك الفيروس المختلف لدى الأشخاص المختلفين يساعد في إنشاء أفضل نهج العلاج.



اعراض كورونا

وتضمنت الأعراض الشائعة للإصابة بكورونا السعال الجاف والتعب والحمى ومع ذلك، في حين أظهر بعض الأشخاص الأعراض بشكل واضح وأظهرت اختباراتهم كونهم إيجابيين للمرض، فإن بعض الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أي من الأعراض المذكورة كانت عيناتهم إيجابية.

الجين وراء حالات كورونا بدون أعراض

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة HLA بعنوان "تأثير التركيب الوراثي لـ HLA على شدة عدوى كورونا" ، قد يكون الجين HLA-DRB1 مسؤولاً عن توفير مستوى معين من الحماية للأشخاص الذين لا يعانون من أعراض كورونا.

وقال الدكتور كارلوس إتشيفاريا من معهد البحوث التحريرية والسريرية بجامعة نيوكاسل والمؤلف المشارك للدراسة: "هذه نتيجة مهمة لأنها قد تفسر سبب إصابة بعض الأشخاص بكورونا دون ظهور أعراض وهو ما يمكن أن يقودنا إلى اختبار جيني قد يشير إلى مستحقى إعطاء الأولوية للتطعيمات المستقبلية".

ويرتبط جين مستضد الكريات البيض البشري المكتشف HLA-DRB1 ، بخطوط الطول والعرض يلعب تحديد الموقع الجغرافي أيضًا دورًا في هذا الجين مما يعني أن وجود هذا الجين أكثر احتمالية بين الناس في شمال وغرب أوروبا.

وقال ديفيد لانجتون مؤلف الدراسة: "بعض النتائج الأكثر إثارة للاهتمام كانت العلاقة بين خطوط الطول والعرض وتردد الجين HLA ومن المعروف منذ فترة طويلة أن حدوث التصلب المتعدد يزداد مع زيادة خط العرض، وبالتالي خفض مستويات فيتامين د ومع ذلك ، لم نكن ندرك أن أحد جينات الخطر الرئيسية لمرض التصلب العصبي المتعدد ، وهو DRB1 ، الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بخطوط العرض".

وسلطت الدراسة الضوء على التفاعل المعقد بين البيئة وعلم الوراثة والمرض، مضيفا أن بعض جينات HLA تستجيب لفيتامين (د)، وأن المستويات المنخفضة من فيتامين (د) هي عامل خطر للإصابة بفيروس كورونا.