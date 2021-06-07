الجينات وطول العمر… العلماء يحسمون الجدل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:19 مساءً - منذ ساعتين

اشتهر بعض الأفراد بأنهم عاشوا لفترة أطول بكثير، حيث بلغ عمر أكبر شخص عاش على الإطلاق 122 عاماً. ويختلف طول العمر بشكل كبير بين الأفراد. فما سر العمر المديد؟ وهل طول عمرنا مشفر بالفعل في حمضنا النووي، أم يحدده أسلوب حياتنا؟

في هذا المجال، سُئل 11 خبيراً في الشيخوخة وبيولوجيا الخلية وعلم الوراثة: “هل طول العمر يتحدد أساسا من خلال الجينات؟

– هل طول عمر البشر مقارنة بالأنواع الأخرى، هو أساس علم الوراثة؟

– هل طول عمر بعض الأفراد مقارنة بالبشر الآخرين، تحدده الجينات بشكل أساسي؟

يوجد لأنواع الحيوانات المختلفة أعماراً مختلفة جداً. ويمكن لقرش غرينلاند أن يعيش حتى يبلغ من العمر 400 عام، بينما تعيش بعض أنواع “ذبابة مايو” لمدة 5 دقائق فقط. وسبب هذه الاختلافات هو علم الوراثة.

ويقول الخبير في الشيخوخة من جامعة كوليدج لندن البروفيسور ديفيد جيمز، “السؤال يمكن أن يعني: هي الحدود العليا لطول العمر لدى البشر كنوع يحدده علم الوراثة أساسا، وفي هذه الحالة تكون الإجابة “شبه مؤكدة”. على سبيل المثال، يبلغ الحد الأقصى لعمر البشر تقريبا ضعف عمر الرئيسيات العليا، مثل الشمبانزي والغوريلا”.

– نمط الحياة أكثر أهمية من الجينات لدى البشر

يقول الدكتور جيمز: “إذا أخذنا السؤال على أنه يعني: هل الاختلافات في العمر بين الأفراد تحددها الجينات بشكل أساسي، فإن الإجابة “غير مرجحة للغاية””. واتفق معظم الخبراء مع الدكتور جيمز. فبينما تلعب الجينات دورا في طول العمر، فهي ليست العامل المحدد الأساسي.

ويقول البروفيسور دام جانيت ثورنتون، الخبير في مكافحة الشيخوخة وبيولوجيا الخلية والمدير السابق للمعهد الأوروبي للمعلومات الحيوية، إن “علم الوراثة يمثل أقل من 30% من التأثير – ولكن من الصحيح أن طول العمر يميل إلى الانتشار في العائلات – أي لدى بعض العائلات الكثير من كبار السن”.

وقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان وجود العائلات التي بها العديد من كبار السن يرجع إلى العوامل الوراثية أو البيئة، حيث يتبنى أفراد الأسرة غالبا أنظمة غذائية وأنماط حياة مماثلة. ويمكن أن تخبرنا دراسة الحمض النووي لهؤلاء الأشخاص المعمرين بالمزيد.

ويقول البروفيسور كين باركنسون، الخبير في مكافحة الشيخوخة والأورام من جامعة كوين ماري بلندن: “تحاول العديد من المجموعات فهم ذلك من خلال تسلسل الحمض النووي للمعمرين وعمر المعمرين وإجراء تحليل على مستوى الجينوم”.

ويتضح تأثير نمط الحياة على طول العمر عندما ننظر إلى كيفية زيادة متوسط العمر على مدى مئات السنين، بسبب زيادة إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء والرعاية الطبية.