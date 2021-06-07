شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة صحية تفيد القولون.. احرص على تناولها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

النظام الغذائي الصحي مثلما يفيد أعضاء الجسم جميعها فإن الأمعاء أو القولون يستفيد بالأطعمة، حيث توجد أطعمة مفيدة للقولون تحافظ عليه وتحميه من الإصابة بالالتهابات والأمراض المزمنة؛ التي أبرزها متلازمة القولون العصبي.

تتعلق الأطعمة والأنظمة الغذائية التي يقترحها الأطباء بزيادة فرص الوقاية من سرطان القولون، فضلًا عن تعزيز صحة القولون والمستقيم، ونستعرض في السطور التالية، أطعمة مفيدة للقولون حسبما أوصى الأطباء بجامعة “Rush” الأمريكية.

1- الخضراوات

يحذر الأطباء بعض الأشخاص الذين يركزون في وجباتهم اليومية على البروتين فقط، رغم أن إدخال الأطعمة الخضراوات، يحقق فائدًة عظيمة للقولون وللوقاية من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

تحتوي الخضراوات الورقية والخضراوات الصليبية على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة عالية، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، مما يسهم في الحفاظ على صحة القولون والوقاية من الإمساك.

2- اللحوم البيضاء

توجد اللحوم البيضاء في الدجاج والديك الرومي والأسماك، نظرًا لأنها سهلة الهضم فضلًا عن مساهمتها في الوقاية من سرطان القولون، مقارنًة باللحوم الحمراء مثل لحم الأبقار والضأن، التي تتسبب في زيادة تراكم المواد الكيميائية والأمينات الحلقية غير المتجانسة والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، تراكم تلك المواد يؤدي إلى سرطان القولون.

يوصي الأطباء بتفضيل اللحوم البيضاء ومع ذلك عند تناول اللحوم الحمراء يجب أن تكون مرة أسبوعيًا وألا تزيد القطعة المتناولة عن 18 أونصة.

3- منتجات الألبان

تحتوي منتجات الألبان على البروبيوتيك الذي يساعد على توازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، مما يحمي من مخاطر الإصابة بالإمساك والتهاب القولون وغيرها من المشكلات الصحية.

توجد منتجات الألبان في الجبن والحليب والزبادي، ويوصي خبراء التغذية باختيار الأنواع خالية الدسم أو الزبادي اليوناني لأن الدسم قد يتسبب في انتفاخ القولون لدى بعض الأشخاص.

4- الفواكه

تحتوي الفواكه على سكريات طبيعية؛ التي تسهم في الحد من تناول الأطعمة السكرية غير المفيدة للقولون، كما أن الفواكه غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، هذه القيمة الغذائية تساعد القولون على البقاء سليمًا.

5- الحبوب الكاملة

يوصي الأطباء بتناول الحبوب الكاملة وأبرزها بذور الكينوا والشعير والقمح والنخالة، نظرا لكونها تحتوي على الألياف الغذائية الضرورية لصحة القولون والأمعاء، تلعب الألياف أيضًا دورًا رئيسًا في تحسين حركة الأطعمة داخل الأمعاء والوقاية من الإمساك.