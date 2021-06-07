"الصحة العالمية" تحذر من "جائحة ذات مسارين".. ما علاقة لقاحات كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن التفاوت الصارخ في الحصول على لقاحات كورونا أدى إلى ظهور "جائحة ذات مسارين".

وأوضح أنه في ظل تلك الجائحة تنعم الدول الغربية بالحماية بينما تظل الدول الفقيرة عرضة لأخطارها، مجددا نداء التبرع بالجرعات.

وقال تيدروس للصحفيين خلال مؤتمر صحفي من جنيف: "نرى جائحة ذات مسارين على نحو متزايد.. بعد 6 أشهر من تلقي أولى لقاحات كوفيد-19 الأولى، أعطت البلدان ذات الدخل المرتفع لمواطنيها ما يقرب من 44% من جرعات العالم.. وأعطت البلدان المنخفضة الدخل 0.4% فقط.. الشيء الأكثر إحباطا بشأن هذه الإحصائية هو أنها لم تتغير منذ شهور".