إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد في تونس.. تفاصيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقالت الحكومة التونسية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص، وتم تعيين عماد بن الطالب علي خلفا له.

ووفق مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، فإن أسباب إقالة بوخريص تعود لأنه كشف عن ملف خطير يتعلق بتهريب عملة،بخلاف عمليات مالية تضر بالإدارة وبمالية البلاد.

وتابعت" هذا الملف يدين بعض الأشخاص البارزين في تونس وأرادوا التكتم عنها"



يشار إلى أن عماد بن الطالب الرئيس الجديد للهيئة ،هو قاض سبق له أن شغل عدّة خطط قضائية بالمحكمة الابتدائية وبالمحكمة العقارية.

كما عمل عماد بن الطالب علي لمدّة ثلاث سنوات كقاضي تحقيق أوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.



ويشغل منذ يناير/كانون الثاني 2018 خطة رئيس لجنة المصادرة.

وشن بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في البرلمان هجوما على رئيس الحكومة هشام المشيشي،معتبرا أن إقالة عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "عنوان و دليل صارخ" على أن الفساد في تونس تحميه السلطة السياسية .



وأعلن القمودي في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك ، أن هذا الرجل - بو خريص- حاول صادقا البت في بعض ملفات اللصوص الكبار في تونس دون حسابات و غير عابئ بضغوطات من يحميهم،وفق ما ذكر.

وقال، إن إقالته ستظل وصمة عار في جبين من أقاله مؤكدا أنه سيكشف كل التفاصيل عن أسباب الإقالة.

وتم استحداث "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" بتونس في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.