شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة تاس الروسية: لقاح كورونا "سبوتنيك لايت" أحادى الجرعة يحقق فاعلية تصل لـ80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) في بيان اليوم الإثنين، إن لقاح سبوتنيك لايت الروسي أحادي الجرعة ضد عدوى فيروس كورونا تمت الموافقة عليه للاستخدام في جمهورية الكونغو، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وقال البيان إن "صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعلن الموافقة على جرعة واحدة من لقاح سبوتنيك لايت الروسي ضد فيروس كورونا من قبل وزارة الصحة بجمهورية الكونغو"، بعد أن ثبت فاعلية بلغت80%.

في مارس 2021، تمت الموافقة أيضًا على لقاح Sputnik V المكون من جرعتين للاستخدام في جمهورية الكونغو بموجب إجراء ترخيص الاستخدام الطارئ. حتى الآن، تم ترخيص Sputnik V في 67 دولة بإجمالي عدد سكان يزيد عن 3.5 مليار شخص.

وقالت وكالة تاس الروسية أن لقاح سبوتنيك لايت Sputnik Light أظهر فعالية بنسبة 79.4 % وفقًا للبيانات التي تم تحليلها المأخوذة من 28 يومًا بعد إعطاء الحقن.

وتم الحصول على البيانات من الروس الذين تم تطعيمهم بحقنة واحدة، ولم يتلقوا الثانية لأي سبب من الأسباب خلال برنامج التطعيم الشامل بين 5 ديسمبر 2020 و15أبريل 2021، مستوى فعالية يقارب 80% أعلى من مستوى العديد من لقاحات من جرعتين.

وأضافت الوكالة إن لقاح سبوتنيك لايت أحادي الجرعة تم اعتماده للاستخدام في جمهورية الكونغو.

في مارس 2021، تمت الموافقة أيضًا على لقاح سبوتنيك Sputnik V المكون من جرعتين للاستخدام في البلاد بموجب إجراء ترخيص الاستخدام الطارئ.