أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 7 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات مساء اليوم الإثنين 7 يونيو 2021، متأثرة بهبوط الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8110 دنانير ( 60.81 دولار)، فيما سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 7434 دينارا ( 55.74 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في الأسواق)، إلى نحو 7096 دينارا (53.21 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 6082 دينارا( 45.61 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر، خلال تعاملات مساء الإثنين، نحو 4731 دينارا ( 35.47 دولار)؛ أما سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر فسجل نحو 4055 دينارا ( 30.41 دولار).

الأوقية والجنيه

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر، نحو 252.210 ألف دينار ( 1891 دولار)، فيما جاء سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند 56.769 ألف دينار ( 425.68 دولار).

هبوط عالمي

وعالميا، تراجع الذهب، الإثنين، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف، إذ تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع، وهو ما قد يعطي بعض المؤشرات بشأن مدى استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في الإحجام عن تقليص الدعم النقدي.

وقال يوجين فاينبرج المحلل في كومرتس بنك إنه على الرغم من تأثير قوة الدولار وعائدات السندات الأمريكية على الأسعار، فإن الذهب أمامه فرصة جيدة جدا للعودة إلى أكثر من 1900 دولار للأوقية لأن الأجواء بالنسبة للمعدن لا تزال بناءة للغاية.

وصعد الدولار 0.1% مما جعل الذهب أعلى تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 09:29 بتوقيت جرينتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1883.50 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1885.40 دولار.

وكانت الأسعار قد ارتفعت أكثر من 1% خلال الجلسة السابقة بعد أن هدأت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية الشهرية من مخاوف المستثمرين حيال تخفيف المجلس للتحفيز النقدي قريبا.