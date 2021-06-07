حريق ضخم في مصنع مواد غذائية غربي طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلع حريق ضخم في أكبر شركة لإنتاج المشروبات الغازية الواقعة جنوب غرب العاصمة طهران، والتي تعد أكبر شركة لإنتاج هذه المشروبات.

ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر والأضرار والأسباب التي أدى إلى اشتعال النيران في شركة "بهنوش" الواقعة بمدينة كرج جنوب غرب طهران.



وقالت وكالة أنباء "مهر" الحكومية وتابعتها مراسلة ”الخليج 365” في طهران، إن "الحريق اندلع في شركة بهنوش للمشروبات الغازية"، مشيرة إلى أن الحرائق وصلت إلى شركة "إيران خودرو" لصناعة السيارة التي تقع بمجاورة بهنوش.

ووصف جلال ملكي مدير منظمة الإطفاء والسلامة في بلدية طهران، للتلفزيون الحكومي، الحريق بـ"الشديد"، مضيفاً إن "فرق الإنقاذ وصلت لإخماد الحرائق المشتعلة في هذه الشركة".

ولفت ملكي في مداخلته التلفزيونية إلى أن "سبب الحريق هو المنصات الموجودة بالقرب من هذه الشركة للمشروبات الغذائية، والدخان المنتشر في جنوب غرب طهران بسبب احتراق هذه المنصات".

وتعد شركة بهنوش أول شركة إيرانية لإنتاج ما تسمى بـ"البيرة الإسلامية"، وبدأت عملها عام 1967 وكانت تنتج المشروبات الكحولية، لكنه بعد الثورة الإيرانية عام 1979 أوقفت إنتاجها لهذه المشروبات وبدأت بإنتاج المشروبات الغازية، ويقع مقرها الرئيسي على طريق مدينة كرج غرب العاصمة طهران.