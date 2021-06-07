شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفتح باب التطعيم لمن هم أقل من سن الــ 30 لتحقيق الحماية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، إن لقاحات كورونا سيتم إعطاؤها للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا في إنجلترا في غضون أيام، متابعًا أن هذه الخطوة تهدف نحو تقديم لقاح لجميع البالغين في البلاد، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة الإندبندنت.

وأضاف: "سنفتح هذا الأسبوع لقاحات لمن هم دون الثلاثين، لذا نقترب خطوة من النقطة التي تمكنا فيها من تقديم اللقاح لجميع البالغين، موضحًا أنه بمجرد حصول الجميع على جرعتهم الثانية، ستحصل على هذه الحماية التي نراها في الوقت الحالي بين كبار السن، وستحصل على هذه الحماية لجميع السكان البالغين."

وقال هانكوك، تلقى أكثر من ثلاثة أرباع البالغين في المملكة المتحدة جرعة أولى من لقاح فيروس كورونا وتم تطعيم أكثر من نصف السكان البالغين بشكل كامل.

وتقدم هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS حاليًا اللقاحات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.

قال وزير الصحة أيضًا إن هناك "الكثير من الأسباب الوجيهة" لإعطاء لقاح كورونا للأطفال ورحب بموافقة منظم الأدوية على استخدام لقاح فايزر Pfizer لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15عامًا.

قال هانكوك: "يسعدني أن المنظم، بعد أن نظر بعناية شديدة في البيانات وبصرامة واستقلالية نموذجية، قد تقدم وقال إن اللقاح آمن وفعال لمن هم فوق سن 12عامًا.

وأضاف: نحن نعلم أن اللقاح يحميك ويساعدك، رغم تحذير العلماء من التسرع في اتخاذ أي قرار بشأن تطعيم الأطفال، وقالوا إن هناك "مشكلة أخلاقية" حول تطعيم الأطفال في المملكة المتحدة عندما يمكن التبرع بجرعات للبالغين المعرضين للخطر في البلدان ذات الدخل المنخفض.

قالت صحيفة الإندبندنت، إن هناك الكثير من فوائد لتطعيم الأطفال ستتمثل في منع انتقال العدوى إلى البالغين، موضحًا نحن بحاجة إلى أن نكون "على يقين تام من أن الفوائد التي تعود عليهم الأطفال وربما للمجتمع تفوق بكثير أي مخاطر".