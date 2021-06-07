احذري تناول هذه الأطعمة.. تصيبك بالسمنة والسكري

بيروت - نادين محمد -

أطعمة شهيرة تحتوي على نسبة كبيرة من السكر أكثر ما تعتقدين، وتتسبب في العديد من المشاكل الصحية؛ خاصة وأنه يوصي الخبراء بأن تستهلك النساء 24 جراماً فقط من السكر يومياً، بينما يُسمح للرجال بما يصل إلى 36 جراماً..

إليك بعض الأطعمة:

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حساء معلب

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لا تعد أنواع الحساء التى يتم شراؤها من السوبر ماركت ذات فائدة صحية؛ فهي لا تعتبر كما يعتقد البعض مزيجاً صحياً من الماء والخضروات المغذية؛ ففي المقابل عندما تقومين بتكبير الحقائق الغذائية، ستلاحظين أن محتوى السكر في علبة واحدة يمكن أن يغطي فعلياً كامل كمية السكر اليومية المطلوبة.. هذا شائع بشكل خاص في الصلصات التي أساسها الطماطم؛ حيث يستخدم السكر لموازنة حموضة الطماطم.

زبادي قليل الدسم

في حين أن الأطعمة قليلة الدسم قد تغري أولئك الذين يحاولون العيش بأسلوب حياة أكثر صحة، إلا أنها ليست كلها أفضل بالنسبة لك -خاصةً عندما يتعلق الأمر بالزبادي.

تحتوي حصة الزبادي كامل الدسم على 4.7 جرامات من السكر، في حين أن حصة الزبادي اليوناني يمكن أن تحتوي على 6 إلى 12 جراماً من السكر.

تساعد إضافة السكر في الخيارات قليلة الدسم لتعويض فقدان النكهة، وتحتوي العديد من أنواع الزبادي قليل الدسم والمنكهات أيضاً على أشكال غير صحية من المحليات، مثل: السكروز أو شراب الذرة عالي الفركتوز.

تتبيلة السلطة

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على غرار الزبادي، تحتوي تتبيلات السلطة على نسبة أقل من الدهون والسعرات الحرارية، وعلى كميات متزايدة من السكر. يمكن أن تحتوي ملعقتان كبيرتان من تتبيلة السلطة المفضلة لديك التي اشتريتها من المتجر على حوالي 7 إلى 10 جرامات من الدهون المضافة.. يوصي الخبراء بصنع تتبيلة السلطة الخاصة بك في المنزل؛ للتأكد من عدم وجود السكريات المضافة أو المواد الحافظة، أو غيرها من المكونات غير الصحية.. من الصلصة الصحية التي يمكنك صنعها بسهولة في المنزل، صلصة خل مكونة من 3 مكونات:

زيت الزيتون ومقدارين من الخل وبعض الملح والفلفل.

كاتشب

هذه الصلصة المعبأة في زجاجات تجعل القائمة واحدة من أكثر التوابل شعبية في جميع أنحاء العالم.. يحتوي الكاتشب على مزيج من النكهات الحلوة والحامضة والأومامي، وهو الأكثر شيوعًا في برجر الوجبات السريعة، وكصلصة غمس للبطاطس المقلية.. ومع ذلك؛ فإن ملعقة واحدة من هذه البهارات الحمراء تعادل وضع مكعب سكر كامل في فمك.. تحتوي معظم زجاجات الكاتشب التجارية على ما يقرب من 4 جرامات من السكر لكل ملعقة كبيرة، وتحتوي على كميات كبيرة من شراب الذرة عالي الفركتوز، والتي تم ربطها بالسمنة وأمراض القلب.

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زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني هي مصدر شائع للبروتين؛ ففي حين أن الأنواع الطبيعية من زبدة الفول السوداني تحتوي على القليل من السكر، أو لا تحتوي على سكر، إلا أنها مليئة بالزيوت غير الصحية والسكريات المضافة؛ مما يجعلها خياراً صحياً.

يمكن أن تحتوي بعض العلامات التجارية الشهيرة على ما يصل إلى 8 جرامات من السكر لكل ملعقتين كبيرتين.

يوصي أخصائيو التغذية بقراءة ملصقات مكونات زبدة الفول السوداني؛ حتى تتمكني من معرفة أيها أكثر طبيعية وصحية.

رقائق البطاطس

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كيسٌ من رقائق البطاطس المفضلة لديك، يمكن أن يحتوي على نسبة 3٪ -5٪ من السكر.. هذا شائع بشكل خاص في رقائق البطاطس بنكهات مثل: الشواء أو الفلفل الحار أو العسل أو رقائق الذرة الحلوة، وتحتوي الرقائق أيضاً على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي يحولها جسمك إلى شكل من أشكال السكر يسمى الجلوكوز.. ينصح خبراء التغذية بتناول الوجبات السريعة، مثل رقائق البطاطس، باعتدال للوقاية من أية أمراض مثل السمنة والقلب.

الفاكهة المجففة

تعتبر الفاكهة المجففة وجبة خفيفة صحية؛ فهي غنية بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة.. ومع ذلك، عندما يتم تجفيف الثمار، تتم إزالة محتوى الماء، تاركةً جميع السكريات في الفاكهة؛ مما يجعلها غنية جداً بالسكريات الطبيعية.

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