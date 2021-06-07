شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنظم فاعلية «هاك» للتصدي للمخاطر السيبرانية حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة Informa Tech مع شركة Black Hat، فعالية @Hackبواجهة الرياض في المدة بين 28 إلى 30 نوفمبر 2021م بالشراكة مع المشغل الوطنيSTC .

وتقام هذه الفعالية لدعم رؤية المملكة 2030 ومهمة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في تأهيل مبرمج بين كل 100 سعودي، وتعزيز مكانة المملكة في مجال التقنية، وسيستفيد آلاف الحاضرين من هذه الدورات التقنية العملية المتعمقة، حول موضوعات تتعلق بمجالات الحماية الهجومية إلى أحدث التقنيات في اختبار الاختراق، واختراقات البنية التحتية، وأمان تطبيقات الهاتف المحمول، وتحليل الأجهزة الكهربائية المؤتمتة وغيرها الكثير.

ولتحقيق ذلك، فإن @Hack وكيلOffensive Security في منطقة الشرق الأوسط، بدوره كشريك تدريب رائد بمجال الأمن السيبراني لجهات كبرى كالقوات المسلحة الأمريكية، ومايكروسوفت، وأمازون، وIBM سيعيد تعريف معايير التميز في اختبار الاختراق، ويقدم نخبة مدربيهم من أصل 50 مدرباً مختارين من قبل Black Hat، سلسلة دورات تدريبية قوية خلال المدة التي تسبق انعقاد الفعالية. ولأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، تضم هذه السلسلة دروساً تعليمية متقدمة لجميع مجالات الأمن السيبراني في أكثر من 20 دورة تدريبية مدعمة من شركاء التدريب NotSoSecureو Orange Cyberdefence وWe45.

و قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي: «نحن نعمل بجهد لإظهار قدراتنا التقنية عالمياً وبشراكتنا معInforma Tech سنقدم إحدى أكبر الفعاليات السيبرانية وأحدثها الآن هنا في المملكة العربية السعودية«.

وأضاف الخميسي: «يُعد قطاع الأمن السيبراني من أسرع الأسواق نمواً في المملكة العربية السعودية وسيخلق @Hack حراكاً اجتماعيا يعكس إمكاناتنا وطموحنا اللامحدود، ونستلهم عهداً تقنياً ذهبياً«.

وأوضح أن فعالية @Hack ستوفر فرصًا لقطاع الأعمال في واحدة من أكبر قاعات الأعمال السيبرانية في العالم، مع أكثر من 250 علامة تجارية متطورة، بما في ذلك 40 شركة ناشئة، التي سيكون مقرها «مدينة الابتكار»، كما سيقدم أكثر من 250 من خبراء أمن المعلومات والمخترقين الرائدين في العالم أبحاثًا بمختلف مجالات الأمن السيبراني، والتصدي للثغرات الجديدة، واستخدام الأدوات مفتوحة المصدر.

من جانبه أفاد نائب الرئيس لقطاع الأمن السيبراني بمجموعة STC المهندس ياسر السويلم أن المجموعة تسعد أن تكون جزءاً من هذه الانطلاقة الرائعة والفريدة من نوعها لفعالية @Hack بالشراكة مع Black Hatالشهيرة، مؤكداً أن الجميع يشعر بالفخر أن المملكة تستضيف حدثاً خاصاً بالأمن السيبراني عالي الأهمية دولياً.

وستشهد الفعالية عقد قمة تجمع كبار تنفيذيي أمن المعلومات (CISOS) ومسؤوليها من الجهات والمنظمات الأكثر تعقيدًا وحساسية في المنطقة لتلبية احتياجات الأمن السيبراني في الشرق الأوسط.

ويسلط @Hack الضوء على 17 قطاعا، بما فيها الأمان التطبيقي، والتشفير، والتحليلات الجنائية للبيانات، والاستجابة للحوادث، وإنترنت الأشياء، والبرمجيات الخبيثة، ودفاع الشبكة، وأمان المنصات، والتنقل، والسياسة، والهندسة العكسية، وأمان التطبيقات وكذلك الشبكة الذكية، والأمن الصناعي، كما سيطلعون @Hack Arsenal على أحدث أدوات الاختراق مفتوحة المصدر التي يقدمها يوميًا 20 من عباقرة البرمجة على الصعيد العالمي، الذين سيكشفون عن ثغرات أمنية في البرامج والمنصات شائعة الاستخدام، من خلال عروض اختراق مباشرة لأجهزة المنازل والأجهزة بمقرات العمل، كما سيستضيف الحدث أكبر مسابقة لالتقاط العلم بمنطقة الشرق الأوسط.

من جهته قال مدير محفظة الأعمال فيInforma Tech أنابيل ماندير: «طوال مسيرتي المهنية، لم يسعني هذه الابتهاج لأكون شريكًا لفعالية بهذا الطموح والتمويل لضمان أن تكون رائدة عالميًا في نسختها الأولى. حجم وخطة حدث @Hack هائلان ويظهران مدى جدية المملكة لتكون مركزاً دوليًا للتقنية مع قطاع الفعاليات الذي يجذب أعمال السياح حول العالم«.

فيما قال الرئيس التنفيذي لـ SPIRE Solutions سانجيف واليا :«عندما تجمع السعودية وBlack Hat جنبًا لجنب فإن النتيجة ستفوق التوقعات، فالمنطقة تنتظر مثل هذه الفعالية السيبرانية لسنوات، ونسعد بأن نكون من أوائل الشركاء الإستراتيجيين«.

يذكر أن النسخة الأولى من @Hackتنظم بدعم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والراعي الإستراتيجي SPIRE Solutions الرائدة في مجال تقديم حلول الأمن السيبراني وأمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط