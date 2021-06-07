شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أطعمة تقلل التهاب الرئة.. أبرزها البصل والزنجبيل والرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الرئة وإصابتها بالتليف من الأمراض التى يصعب علاجها فى حالة الاصابة بها ولابد من اللجوء للطبيب المختص لمعرفة حالة الرئة عند الشخص الذى يعانى من إصابتها ، ويبحث دائما المصابون عن أطعمة صحية من المنزل لشربها والمحافظة على تعافيها من زيادة معدلات الاصابة بها ، وذكر موقع"health line" الطبى أن الرئة ضرورية لاستكمال الحياة البشرية، فهى تعمل على سحب الهواء المحمل بالأكسجين إلى الجسم ، وطرد ثانى أكسيد الكربون.

وأضاف التقرير المنشور على الموقع أن أبرز الأطعمة المفيدة للرئة هى :

1- الثوم والبصل: مفيدان للرئتين ويقللان من الالتهاب، وانخفاض الكوليسترول، ومكافحة العدوى.



الثوم

2- الزنجبيل : من التوابل التى لها خصائص مضادة للالتهابات وتعزز القضاء على الملوثات من الرئتين ويتم شربها دافئة لتحسين وظائف الرئة.



الجنزبيل

3- الخضراوات الطازجة: ومنها الكرنب والقرنبيط واللفت وتساهم جميعها فى توقف تطور سرطان الرئة وتقلل فرص الإصابة بالسرطان ، نظرا لما تحتويه من مركبات تحمى الجسم من الاصابة بالسرطان .

4- الرمان : عصير الرمان يبطئ نمو أورام الرئة ، حيث يحتوى الرمان على العديد من المواد المضادة للأكسدة .

5- الكركم : يعتبر الكركم من التوابل وهو مركب يشجع على تدمير الخلايا السرطانية بالجسم، وله فوائد عديدة ويستخدم فى الكثير من الأحيان على الأطعمة المختلفة عند الطبخ.

6 -الجريب فروت : يمنع تفعيل السرطان يسبب الإنزيم ، كما أن الجريب فروت جيد بشكل خاص في تطهير الرئتين بعد الإقلاع عن التدخين، حيث أن التدخين من أبرز مسببات تدمير الرئة وتليفها والوصول بها أحيانا إلى مضاعفات الإصابة بسرطان الرئة.