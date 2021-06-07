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شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تأجيل علاج مرضى السرطان وسط تفشى فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسببت الموجة الثالثة من فيروس كورونا فى قلق مرضى السرطان بشأن علاجهم ورعايتهم، كجزء من الحد من فيروس كورونا، وتم فرض بعض القيود على الجمهور، مما يجعل من الصعب على مرضى السرطان إجراء اختبارات وعلاجات منتظمة ومع ذلك، لا ينبغي أن يتوقف علاج السرطان حتى أثناء هذه الجائحة، في هذا التقرير، نشرح كيف يمكن علاج السرطان وسط تفشى فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".لماذا لا يجب تأجيل علاج السرطان؟
- كلما تم اكتشاف السرطان مبكرًا، كلما أمكن إدارته بشكل أسرع.
- قد يؤدي التأخير في بدء العلاج إلى تحويل السرطان القابل للشفاء إلى سرطان عضال.
- يمكن أن يؤدي الاستمرار في علاج السرطان أو تأخيره إلى تطور السرطان الذي يتم التحكم فيه جيدًا.
- قد يصبح السرطان غير قابل للجراحة إذا تأخرت جراحة السرطان مما يؤدى إلى نتائج أسوأ.
- قد يؤدي وجود فجوة كبيرة في العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي إلى جعل العلاج أقل فعالية.
- يمكن لطبيب الأورام أن يرشدك إلى كيفية العلاج وفقًا للوضع الحالي بحيث يمكنك متابعة العلاج أو بدء العلاج.
كيف تحصل على علاج السرطان بأمان أثناء تفشى فيروس كورونا؟
- تجنب الزيارة غير الضرورية إلى المستشفى ومع ذلك، قد تضطر للذهاب إلى المستشفى في حالات محددة، على سبيل المثال، يمكنك هناك إجراء التقييم السريري، والاختبارات بما في ذلك الأشعة واختبارات الدم، والعلاج أو حالات الطوارئ.
- ناقش مع طبيب الأورام الخاص بك ما يتعلق بكيفية تخفيف الآثار الجانبية.
- قد يقترح الطبيب تقليل جرعة العلاج الكيميائي أو استخدام الأدوية الداعمة.
مرض السرطان
- يستخدم العديد من أطباء الأورام العلاج الإشعاعي وهو ليس آمنًا وفعالًا فحسب ، بل يمكنه أيضًا تقليل مدة العلاج وزيارات المستشفى بشكل كبير.
- العلاج الهرموني والعلاج الموجه عن طريق الفم يمكن أن يستمر بأمان في المنزل تحت إشراف طبيب الأورام.
يحتاج مرضى السرطان والقائمون على رعايتهم إلى الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة ومنها:
- ارتداء القناع المزدوج وتغطية فمك وأنفك.
- استخدم المطهر بشكل متكرر وعقم محيطك أيضًا.
مرض السرطان
- حافظ على مسافة ستة أقدام مع الآخرين.
- ابق في المنزل.