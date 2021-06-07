شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب الشمى طريقة لاستعادة حاستى الشم والتذوق بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان حاسة الشم والتذوق كثيرا ما يكون هو العلامة الأولى لعدوى كورونا، وبالنسبة لبعض الناس كانت هذه هي العلامة الوحيدة على وجود الفيروس في أجسامهم قد يكون عدم القدرة على الشم أو التذوق أمرًا مقلقًا بل وأكثر عندما يستمر لفترة طويلة جدًا، في معظم الحالات، يعود التذوق في وقت أقرب، بينما قد تستغرق الرائحة وقتًا أطول لذا، إذا كنت قد تعافيت من كورونا، ولكنك ما زلت لا تستطيع شم أي شيء تقدم السطور التالية نصائح لاستعادة حاستى الشم والتذوق، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

ما هو فقدان حاسة الشم والتذوق؟

إن فقدان الرائحة بعد الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الفيروسية ليس بالأمر الجديد، يتضمن فقدان الرائحة بعد الفيروس سيلان الأنف وأعراض أنفية أخرى، لكن هذا ليس هو الحال مع فيروس كورونا، حيث غالبًا ما يكون فقدان حاسة الشم وتذوقها من الأعراض الأولى، يمكن لفيروس كورونا أن يلتصق بسرعة بالجهاز العصبي، ينتقل الفيروس بسهولة عبر الأنف ويلصق نفسه بالعصب الشمي الموجود في الجزء العلوي من الأنف المسؤول عن نقل المعلومات الحسية المتعلقة بالرائحة إلى الدماغ.

كيفية استعادة حاسة الشم والتذوق بعد فيروس كورونا

اقترحت دراسات مختلفة أنه بالنسبة للأشخاص الذين تضررت حاسة الشم لديهم بعد الإصابة بعدوى فيروسية، فإن التعرض المتكرر لفترة قصيرة لشم الروائح يمكن أن يساعدهم على التعافي بسهولة، حيث يستعيد 95 % من المرضى حاسة الشم في غضون ستة أشهر.

ويستخدم التدريب الشمي المرونة العصبية للجسم، وهي قدرة الجسم على تشكيل مسارات عصبية جديدة، تساعد هذه الأساليب الجسم على إنشاء مسارات عصبية جديدة وبالتالي استعادة حاسة الشم، يمكن أن يكون حمض ألفا ليبويك ومكملات فيتامين أ وبخاخات الأنف التي لا تستلزم وصفة طبية مفيدة أيضًا يمكن ممارسة التدريب الشمي بسهولة في المنزل وليس له أي آثار جانبية يساعد على تعزيز ألياف الرائحة لبدء العمل مرة أخرى.

يمكنك البدء في شم رائحة الأشياء المتوفرة في المنزل يمكنك أن تبدأ برائحة القهوة أو العطور أو جوزة الطيب أو جوز الهند أو الفانيليا أو النعناع أو القرنفل أو الأوكالبتوس أو الحمضيات أو حتى الزيوت العطرية المختلفة بمجرد تحديدها ، يمكنك الانتقال إلى روائح جديدة.

يختلف وقت الشفاء من شخص لآخر بينما يتعافى البعض في غضون أيام، قد يستغرق البعض شهورًا.