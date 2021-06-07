"غذاء آمن اليوم لغد مفعم بالصحة".. العالم يحتفل بيوم "السلامة الغذائية" 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في وقت يحتفل العالم باليوم العالمي لسلامة الغذاء يوم 7 يونيو، تتعرض الموارد الطبيعية لضغوطات كفاية ثروة الطبيعة لإطعام العالم.

في اليوم العالمي لسلامة الغذاء.. هل تكفي ثروات الأرض لبقاء البشر؟

في عام 2018، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه سيتم الاحتفال بيوم 7 يونيو من كل عام باعتباره اليوم العالمي لسلامة الأغذية.

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كما أصدرت جمعية الصحة العالمية في عام 2020 قرارا لتعزيز الجهود في جميع أنحاء العالم من أجل سلامة الأغذية والسيطرة على الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية.