الإمارات تعلن شفاء 1933 حالة جديدة من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات إجراء 208,090 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي هذا تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 1,968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 585,039 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1,702 حالة.

وأعلنت الوزارة شفاء 1,933 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 564,509 حالات.