شكرا لقرائتكم فيديو وصور خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال الساعات الماضية، غدا مقطع فيديو انتشر على تطبيق "تيك توك"، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاهده ملايين الناس وتمت مشاركته على نطاق واسع.

الحكاية فقط أن مقطع فيديو من الواضح أنه صور في مطعم بيتزا، قد أظهر كيف يمكن قطع العجينة وإزالة جزء كبير منها وتحديدا من منتصف الفطيرة دون أن يلاحظها أحد ما حدث أبداً.

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إلا أن اللافت بالأمر هو اختفاء القطعة المجتزأة بشكل تام ودون أن يظهر أثر اختفائها على باقي الفطيرة أبداً، حيث قام الطاهي بتقطيع باقي الأجزاء بطريقة ذكية، وهو ما دفع العديد من المعلقين إلى القلق من أنهم تلقوا بيتزا جزئية دون أن يدركوا ذلك.

وبالفعل بدا الشكل النهائي للبيتزا وكأنها جديدة كلياً ولم ينقص منها شيء، حيث تم تقطيعها إلى 8 شرائح دون أن يؤخذ منها قسم كبير.

الجدير ذكره أنه منذ أن تم تحميل المقطع، شوهد أكثر من 30.8 مليون مرة.