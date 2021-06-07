أعراض نقص الزنك عند الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يونيو 2021 01:53 مساءً - يعتبر الزنك من الأملاح المعدنية الطبيعية التي يحتاجها الجسم، وخاصة للأطفال، وبسبب أهميته فيجب الحرص على تقديمه للحامل خلال فترة الحمل، حيث يساعد الزنك على تحفيز أكثر من 300 أنزيم داخل الجسم، كما يبلغ الاحتياج اليومي من الزنك 10 مليغرام للطفل، وتحتاج الحامل لحوالي 12 مليغراماً من الزنك يومياً، والزنك من العناصر المهمة لإنتاج البروتين والمادة الوراثية في خلايا الجسم، كما أنه يساعد مع هرمون الأنسولين بشكل طبيعي على حرق الكربوهيدرات، مما يحمي الجسم من الإصابة بالسكري، وللزنك فوائد كثيرة يجب أن تحرص الحامل على الحصول عليها، وتساعدها إختصاصية التغذية منى سعيد في التعرف عليها كالآتي.

فوائد الزنك للحامل

يسهل الولادة في وقتها

يساعد الزنك على منع الولادة المبكرة، ويحمي الحامل من ولادة طفل خديج.

يقلل من فترة المخاض.

ويمنع حالات الإجهاض.

يحمي الحامل من تقصف الشعر والأظافر.

يقلل من أعراض القيء والغثيان في الشهور الأولى.

مصادر الزنك الطبيعية

مصادر الزنك الطبيعية

يتوافر في اللحوم الحمراء وخصوصاً في حال طبخها على نار هادئة.

ويتوافر في الخس والمشروم" الفطر.

كما يتوافر في المكسرات.

ويتوفر في البطاطا والمحار.

وحليب الأم والحليب البقري.

كما يتوافر في الفاصولياء المعلبة والطازجة.

تأثير نقص الزنك على الجنين

يحمي الجنين من التشوهات وطيف التوحد

أظهرت دراسة جديدة قام بها علماء أمريكيون وألمانيون أن الأطفال الذين لا يحصلون على كمية كافية من الزنك أثناء وجودهم في أرحام أمهاتهم قد يكونون أكثر عُرضة للإصابة بمتلازمة التوحد.

حيث أظهر البحث وجود أدلة على أن مستويات الزنك قد تكون واحدة من العوامل البيئية المحددة التي تكشف النقاب عن هذا الاضطراب السلوكي.

واكتشف الباحثون أن الزنك يقوم بتشكيل الوصلات أو "نقاط الاشتباك العصبي" بين خلايا الدماغ خلال النمو المبكر للدماغ، مما يظهر أهمية الزنك في حماية الطفل من طيف التوحد.

تأثير نقص الزنك على الحامل

فقدان الشهية

تعاني الحامل من نقص وفقدان الشهية.

تعاني من الاكتئاب والقلق النفسي.

وتعاني من الكسل والخمول.

ضعف التركيز وضعف الذاكرة.

نقص المناعة وكثرة التعرض لنزلات البرد.

مشاكل عدوى الرحم المتكررة.

تعرض الحامل لفقر الدم

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