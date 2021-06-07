صحة استخدام الزنجبيل للحمل بطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يونيو 2021 01:53 مساءً - هل يدخل الزنجُبيلُ ضمن مكونات أسرع وصفة للحمل بعد الدورة، هذا ما نسمعه من الجدات، وممن حولنا من النساء، وقد وردنا في "الخليج 365 وطفلك" تساؤلات تستفسر عن هذه المعلومة، وفي هذا الموضوع جمعنا لك عدداً من الحقائق والمعلومات عن الزنجبيل وقدرته على تعزيز الحمل من موقع "المرأة". من المتعارف عليه أن الزنجبيل مفيد لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، ولكن ما هي صحة أقاويل فوائد الزنجبيل للحمل بطفل؟

فوائد الزنجبيل للحمل!

فوائد الزنجبيل

1 - يعزز الدورة الدموية في جسم الحامل وبالتالي يضمن وصول كمية كافية من الدم والأكسجين إلى الجنين.

2 - يقلل من خطر ارتفاع مستويات الكولسترول في جسم الحامل نظراً لقدرته على تنظيم معدلاته.

3 - يحسن قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية التي تحتاجها الأم والجنين على حد سواء.

4 - يعزز عمل الجهاز المناعي عند الحامل ويعمل على وقاية الجنين من التشوهات الخلقية التي قد تصيبه.

5 - يخفف من تقلصات البطن وتشنجات الرحم وآلام الظهر التي تعاني منها الحامل.

6 - يخفف من حدة الغثيان الصباحي، ويحمي من سكري الحمل وتأثيره على الجنين.

7 - يحمي من الالتهابات التي قد تتعرض لها المرأة خلال حملها وتتسبب أحياناً بالإجهاض وتسمم الحمل.

8 - التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي لا سيما الإمساك الناتج عن الاضطراب الهرموني.

كيفية تناول الزنجبيل للحمل

تابعي حاسبة الحمل

في الواقع، وبحسب ما يقول الخبراء فإن الزنجبيل يزيد من سرعة النطاف، وحركتها وبالتالي قدرتها في الوصول إلى البويضة لتلقيحها، وبالتالي هذا يزيد من حظوظ الحمل بطفل لا سيما في حال ممارسة العلاقة الحميمة في يوم الإباضة. ولمعرفة أيام التبويض لديك، ندعوك إلى اللجوء إلى حاسبة التبويض من "الخليج 365 وطفلك".

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وإليك طرق تناوله

يمكن إضافته للسمك

1 – على الزوج تناول شاي الزنجبيل يومياً نظراً لقدرته على زيادة سرعة النطاف.

2 - إضافة الزنجبيل المبروش إلى الخضار المسلوقة.

تقديمه في منقوع الماء

3 - استخدام مسحوق الزنجبيل بدلاً من الملح نظراً لانخفاض كميات الصوديوم فيه.

4 - استخدام الزنجبيل المبروش في طهي الأسماك واللحوم.

ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.