متى تقولين كلمة "لا" لطفلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يونيو 2021 01:53 مساءً - ربما كان السؤال.. متى يبدأ الآباء بتربية الطفل وتوجيهه للصواب والابتعاد عن الخطأ؟ ثم المحاسبة بعد ذلك وقول كلمة"لا"؟! الخبراء يؤكدون أن عملية تربية الطفل تبدأ خلال عامه الأول، وبشكل تدريجي وعلى خطوات وليس دفعة واحدة، حيث إن العالم الذي يعيش وسطه الطفل أشبه في نظره بملعب أو حديقة كبيرة من دون أسوار أو ضوابط.. يمكنه فعل أي شيء، والإزعاج يأتي من الأبوين حالة ترديدهم كلمة "لا" للطفل. عن موعد كلمة "لا" وتأثيرها على الطفل.. وكيفية النطق بها وأهميتها، توجهنا بالسؤال للدكتورة فؤاده هدية، أستاذة طب نفس الطفل

قواعد يفرضها الآباء قبل النطق بكلمة "لا"

الطفل يفهم ما يطلبه الأهل من نبرة الصوت وتعبير الوجه

هناك قواعد بسيطة يجب فرضها من قبل الآباء على الطفل؛ مثل عدم وضع الأصابع في الفم، الابتعاد عن الكهرباء، ربط حزام الأمان في السيارة، عدم لمس الأغراض القابلة للكسر

نجد أن الطفل يستوعب وينفّذ عدداً كبيراً من هذه الممنوعات خلال رحلة اكتشافه العالم، ويفهم ما يطلبه الأهل من خلال نبرة الصوت، وملامح وتعابير الوجه

الشرح له بهدوء ومن دون قضاء ساعات لإفهامه معنى كلمة "لا"، ومن الطبيعي تكرار رفض هذه الممنوعات نفسها على مسمعه.. لتصبح ثوابت ممنوعة في ذهنه

يجب ترك له الحريّة في بعض الأمور، الكلام، والمشي - مثلاً- يجب أن يتعثر ويسقط، وعلى الأهل اعتماد تدابير وقائية في محيطه، مثل حمايته من الزوايا الحادّة

الطفل منذ الشهر الثامن يدرك معنى غياب أمه، فيخشى أنها لن تعود أبداً، والتي تُسمّى «القلق من الفراق» أو «الخوف من المجهول»، فلا ترفضي بكاءه وانفعالاته، لكن طمئنيه

كيفية النطق بكلمة "لا"

ينصح باستخدام كلمة"لا" عند الضرورة

لن تتم تربية الطفل ويستقيم حاله.. دون رفض لبعض تصرفاته غير الملائمة، لكن استخدام كلمة "لا" مع الطفل يحتاج لحرص شديد حتى تؤدي المطلوب منها

1- ينصح باستخدام هذه الكلمة مثل الدواء؛ أي في حالة الضرورة فقط؛ حتى لا تفقد تأثيرها.. وتذكري أن "من أمِن عقابه.. ساء أدبه"

2- كلمة "لا" مصحوبة بنظرة قاسية من الممكن أن يجعل الطفل الرضيع يتوقف عما يفعله، لكن تأثيرها يختلف تماماً بالنسبة للطفل الأكبر قليلاً في السن؛ إذ يرى في هذا الأمر تشكيكاً في مدى ارتباطه مع الأم

3- لابد من التحفظ الشديد في استخدام كلمة "لا" مع الطفل والاحتفاظ بها للمواقف التي لا يوجد بديل آخر لها؛ عندما يقوم الطفل مثلاً بضرب أخيه الأصغر أو جاره وهو يجلس بجانبه، أو عندما يجري في الشارع في طريق تمر به السيارات

4- من المهم أيضاً أن يلازم استخدام كلمة "لا" مشاعر معينة، حيث إن الكلمة وحدها لا تمثل أي معنى للطفل الصغير إن لم تقترن بنظرة تحذيرية أورد فعل تأنيبي

5- يجب الحرص على عدم المبالغة في التعبير عن رفض سلوكيات الطفل عامة، والأب هنا أو الأم قد ينجحان في ترسيخ معنى كلمة "لا" في ذهن الطفل، لكنه يترجم في عقل الطفل بأنه شكل من فرض الرأي، ما يثير خوف الطفل وهو أمر أكثر خطورة

متى يفهم الطفل الصواب والخطأ؟

غالبية ما يتعلمه الأطفال مرتبط بطريقة تصرف الآباء

أو متى يصبح الطفل هو الرقيب على نفسه من تلقاء نفسه، دون الحاجة إليكِ دائماً ولكلمة "لا" لتقرري عنه.. ما هو الصواب وما هو الخطأ؟

الأطفال يعرفون الفرق بين الصواب والخطأ قبل بلوغهم سن الثانية؛ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و21 شهراً يفهمون تطبيق الصواب والخطأ في المواقف المختلفة

قد يرفض طفلك معظم ما تقولينه، لكنه سيفعل ما يراكِ تفعلينه أمامه، غالبية ما يتعلمه الأطفال مرتبط بطريقة تصرف الآباء أمامهم في المواقف وردود أفعالهم

تأكدي أيتها الأم وأيها الأب أن معايشة الطفل لكل المواقف هي ما ستعلمه بشكل أوضح مفهوم الصواب والخطأ، بناءً على منظومة القيم التي يراها أمامه مطبّقة في المنزل

أساليب تساعد على فهم الطفل الصواب والخطأ

توقفي عن لوم طفلك طيلة الوقت