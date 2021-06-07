رجيم سريع لحرق دهون الجسم كله

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بيروت - نادين محمد - من منا سيدتى لا ترغب في الحصول على جسم رشيق وصحى فمشكلة السمنة وإرتفاع نسب الدهون بالجسم من المشاكل التى تعانى منها كثيراً ، اذا كنت تبحثين عن أفضل أنواع الرجيم لتخسيس الوزن وحرق دهون الجسم كله والحصول على جسم صحي ومتماثل فى أقل وقت ممكن لذلك تابعي معنا هذا المقال .
رجيم سريع المفعول للجسم كله :
أولاً يجب سيدتى الاهتمام بوجبة الفطار وتثبيتها لمدة أسبوع فهذه الوجبة ثابتة على مدار ٧ أيام وهى كتالى :
حبة من الخيار متوسطة الحجم .
كوب شاى او قهوة خالى من السكر .
٢ بيضة مسلوقة .
شريحة لانشون .
اليوم الأول :
الغذاء
سلطه خضراء و ربع فرخة مشوية أو مسلوقة .
العشاء
كوب من الزبادى خالى الدسم
اليوم الثانى
الغذاء
قطعة لحم مشوية وطبق سلطة خضراء .
العشاء
كوب زبادى خالى الدسم مضاف إليه بذور الكتان .
اليوم الثالث
الغذاء
صدر فرخة مسلوقة أو مشوية .
العشاء
٢قطعة من الجبن القريش متوسطة الحجم .
اليوم الرابع
الغذاء
علبة تونة مصفاه من الزيت .
العشاء
ثمرة فاكهه طازجة .
اليوم الخامس
الغذاء
٢سمكة متوسطة الحجم مشوية وطبق سلطة خضراء .
العشاء
خضار سوتية مضاف إليه الزنجبيل للمساعدة فى التخلص من الدهون .
اليوم السادس
الغذاء
قطعة لحم مشوي او مسلوق وطبق سلطة خضراء مضاف إليه بذور الكتان المطحونة .
العشاء
ثمرة فاكهه طازجة متوسطة الحجم .
اليوم السابع
الغذاء
ربع فرخة مسلوقة أو مشوية وسلطة خضراء .
العشاء
كوب حليب خالى الدسم.
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