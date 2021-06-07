تراجع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا في ألمانيا

محمد الفلاح - الإثنين 7 يونيو 2021

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ ألفاً و117 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.



وبلغ عدد الإصابات الجديدة، يوم الإثنين، الماضي ألفاً و978 إصابة.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والإثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل المعهد 22 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 36 حالة وفاة جديدة يوم الإثنين الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر(كانون أول) الماضي، بواقع 33 ألفاً و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير(كانون ثاني) الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ انتشار المرض بين كل 100 ألف نسمة في غضون 7 أيام اليوم الإثنين 24.3 إصابة 24.7 أمس الأحد.

وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر(كانون أول) الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و701 ألف و484 حالة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 يناير(كانون ثاني)عام 2020.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 89 ألفاً و244 حالة.

وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و542 ألفاً و700 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 0.81 ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 81 فرداً آخرين في المتوسط.

ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريباً