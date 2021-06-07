السعودية :تحورات كورونا سبب عدم وضوح آلية الحج حتى الآن

محمد الفلاح - الإثنين 7 يونيو 2021

أعلن وزير التجارة وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد عبدالله القصبي اليوم الأحد ان "تحورات كورونا سبب عدم وضوح آلية الحج حتى الآن".



وقال القصبي في مؤتمر التواصل الحكومي، إن 40% من سكان السعودية اخذوا جرعة من اللقاح، المضاد لفيروس "كورونا" المسبب لمرض (كوفيد19).

وأضاف أن التحور المستمر لـكورونا سبب عدم وضوح آلية حج هذا العام "مؤكدا "أن لقاحات كورونا ليست إجبارية لكنها متطلب لحياتنا اليومية والمملكة في مقدمة العالم التي وفرت أفضل اللقاحات المعتمدة".

كانت وزارة الحج والعمرة اعلنت في مايو الماضي عن عزم السعودية إقامة شعيرة الحج هذا العام (1442هـ)،وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية، التي تضمن الحفاظ على صحة الحجاج والمعتمرين وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة".

وأكد القصبي في تصريحاته الأحد أن المملكة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها ولذا اتخذت العديد من الخطوات لمنع دخول فيروسات متطورة من كورونا بعد فتح أبواب المملكة أمام القادمين إليها، موضحا أن المملكة تجني حصاد رؤية 2030 على كافة الاصعدة وجائحة كورونا عدو خفي مميت سريع الانتشار ومتحور.

وأشار إلى أن" المملكة حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في مؤشرات الاهتمام بالبيئة ، وأن مبادرة الرياض سبق عالمي يهدف إلى مكافحة الفساد العالمي".