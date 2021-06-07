شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يحذر: «أكياس المخابز» خطيرة جداً على صحة المستهلكين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور فهد التركستاني، أستاذ الكيمياء، من خطورة استخدام الأكياس البلاستيكية الموجودة في المخابز لما تسببه من أضرار على صحة الإنسان.

وقال التركستاني خلال برنامج “الراصد” المذاع عبر قناة “الإخبارية”: “منذ حوالي 15 عاما صدر قرار باستبدال الأكياس في المخابز والفوالة، ولكن لضعف استمرارية الرقابة في هذا الشأن رجعت المخابز إلى استخدام الأكياس نفسها مرة أخرى، وهو أمر شديد الخطورة”.

وأكد أن تلك الأكياس مصنوعة من عدد من المواد الكيميائية والكربونية قد تكون سامة وضارة ومسرطنة وتهدد صحة وسلامة المستهلكين.