شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لسلامة الأغذية.. كيف تتخلص من السموم الطبيعية الموجودة فى طعامك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمي لسلامة الأغذية في 7 من يونيو من كل عام، وتعني سلامة الغذاء التركيز على الأساليب التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الفيروسات الضارة والبكتيريا، ويجب الانتباه إلى طرق سلامة الأغذية والوقاية من الأمراض المنقولة بالأغذية وكشفها ومعالجتها، وتحتوي العديد من الأطعمة على سموم كمادة كيميائية طبيعية نذكر أبرزها في هذا التقرير، وفقا لما نشر بموقع boldsky.

السموم الطبيعية الموجودة في الطعام

السموم الحيوية المائية

هي في الأساس عوالق نباتية أو طحالب ضارة توجد في المحيطات، وتشير إحدى الدراسات إلى أنه من بين الآلاف من أنواع الطحالب الدقيقة الموجودة في الطبيعة، تحتوى الطحالب على سموم طبيعية يمكن أن تؤدي إلى موت البشر والحيوانات، كما يحتوي المحار على سموم مائية لأنه يتغذى على الطحالب.



البطاطس

ليكتين عبارة عن بروتينات ملازمة للكربوهيدرات الموجودة في الأطعمة مثل الحبوب والفاصوليا والبطاطس والحبوب الكاملة والمكسرات، وهى مصدر للألياف والبروتينات وفيتامين ب، ومن المعروف أنها تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

الزئبق

تحتوي بعض الأسماك الكبيرة مثل سمك القرش على كمية كبيرة من الزئبق، يمكن أن يؤدي تناول هذه الأسماك بكميات كبيرة إلى زيادة مخاطر التسمم ويسبب حالات متعلقة بالجهاز العصبي المركزي والرئتين والكليتين.

كيف تقلل من المخاطر الصحية من السموم الطبيعية؟

- إذا كانت السموم موجودة في البذور أو القشور أو البراعم، فمن الأفضل إزالة البذور وتقشير الجلد وغلي البراعم في الماء المملح لتقليل محتوى السموم.

- إذا كنت حاملاً قومى بإزالة أي جزء أخضر أو تالف من الأطعمة، وخاصة البطاطس.

- لا بد من نقع الأطعمة مثل الفاصوليا لمدة خمس ساعات على الأقل، قبل الطهي لإزالة الليكتين.



الفاصوليا

- تخلص من الأطعمة التالفة أو التي تغير لونها أو التي تظهر عليها علامات الفطريات.

- تجنب استخدام الأطعمة ذات المذاق المر ، والرائحة الكريهة والتى لا تبدو طازجة.

السموم الأخرى في الطعام الكومارين:مادة كيميائية عضوية عطرية توجد في أطعمة مثل القرفة ، فول التونكا ، الشاي الأخضر والجزر.

الهيبوجليسين :هو حمض أميني موجود في عبض أنواع الفاكهة ويمكن أن يؤدي إلى القيء والإسهال.