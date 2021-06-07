كورونا حول العالم.. طفرة بإصابات المكسيك وتراجع في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الإثنين، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 174 مليوناً و52 ألفاً و586 إصابة.







وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و744 ألفا و29 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 157 مليونا و64 ألفا و600 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





19 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد وذلك نزولا من 30 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 14 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 21. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91267 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.





خمس وفيات جديدة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 426، في اليوم السابق، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 521426.

كما سجل المغرب خمس وفيات جديدة ارتفاعا من أربع أمس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 9178.

وتعافت 233 حالة جديدة ليبلغ إجمالي عدد حالات التعافي 509083.





1297 إصابة جديدة في الكويت

أعلنت دولة الكويت تسجيل 1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 317197 حالة إلى جانب حالة وفاة واحدة ليبلغ مجموع حالات الوفاة المسجلة 1795.

و ذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه تم تسجيل 1342 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 301137 شخصا.





طفرة في إصابات المكسيك

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 1401 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و50 وفاة، الأحد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 228804 بينما سجلت البلاد مليونين و433681 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 بالمئة على الأقل.



