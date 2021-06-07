شكرا لقرائتكم بسبب تغريدة.. "أنونيموس" تنقض على إيلون ماسك مهددة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد تغريداته بشأن عملة بيتكوين الرقمية، والتي أثارت جدلاً واسعاً وانعكست سلباً على الأسواق المالية، أعلنت مجموعة القرصنة المعروفة باسم "أنونيموس"، أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أصبح هدفاً لها.

فقد نشرت "أنونيموس" مقطعاً مصوراً حذرت فيه ماسك من التدخل في سوق العملات الرقمية، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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"تصفية أحلام الكادحين"

كما أوضحت أن "الملايين من مستثمري التجزئة يعتمدون حقا على مكاسبهم من العملات المشفرة لتحسين حياتهم، فيما يعجز ماسك عن فهم ذلك".

كذلك، أضافت "تغريداتك هذا الأسبوع تظهر تجاهلاً واضحاً للعامل العادي بينما يتم تصفية أحلام الأشخاص الكادحين بسبب نوبات الغضب العامة، فإنك تستمر في السخرية منهم بأحد قصورك الذي تبلغ قيمته مليون دولار".

تغريدة "قاتلة"

وكان ماسك نشر تغريدة مشفرة يوم الخميس، فسرها الكثيرون في عالم الأصول الرقمية على أنها انفصال الملياردير عن البيتكوين، وتضمنت التغريدة شعار العملة ورمزاً تعبيرياً مكسور القلب، وفق الصحيفة.

وعقب التغريدة انخفضت قيمة بيتكوين بنسبة 7% خلال التداول يوم الجمعة.

يشار إلى أن مدير تسلا كان مروجاً رئيسياً للعملات المشفرة، لكنه بدأ مؤخرا بانتقادها منذ وقف التعامل بها في عمليات شراء سيارات تسلا، بسبب مخاوف بشأن استخدامها للطاقة.

وكانت تسلا كشفت في فبراير الماضي، أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من بيتكوين، قبل أن تقبلها ثمنا لشراء سياراتها في مارس، الأمر الذي زاد من قيمة هذه العملة بنحو 20%.

يذكر أن عملة بيتكوين تُنتج من تنافس أجهزة الكمبيوتر لحل الألغاز الرياضية المعقدة، وهي عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعتمد حاليا في كثير من الأحيان على الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري، خاصة الفحم.