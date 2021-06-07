شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فيتامينات قد تلعب دوراً في تقليل الإصابة بالربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد بعض العلماء أن الربو ونقص الفيتامينات مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، لذا درس الباحثون الدور الذي تلعبه بعض الفيتامينات - مثل فيتامين د وفيتامين ج وفيتامين هـ - في حدوث الربو وشدته، وفي حين أنه من الواضح أن النظام الغذائي يؤثر على حدوث وانتشار الربو، فإن ما هو أقل وضوحًا هو ما إذا كانت مكملات الفيتامينات يمكن أن تمنع الربو أو تحسن أعراضه.

معدلات الربو ونقص الفيتامينات

تستند الفرضية وفقا لموقع " verywellhealth" في جزء كبير منها إلى معدلات الإصابة بالربو المرتفعة في الدول الغربية، حيث أدت النظم الغذائية الغنية بالسكر المكرر والدهون والأطعمة المصنعة إلى نقص واسع النطاق في بعض الفيتامينات، بما في ذلك فيتامينات D و B المعقدة.

فيتامين د

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يتم امتصاصه من أشعة الشمس عن طريق الكوليسترول في الجلد، كما يوجد الفيتامين أيضًا في منتجات الألبان وغيرها من الأطعمة، يساعد على تقوية الاستجابة المناعية التكيفية، وهو جزء من الجهاز المناعي يهدف إلى تحديد الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض، والتي يتسبب بعضها - مثل فيروسات الجهاز التنفسي - في نوبات الربو.

اقترحت العديد من الدراسات وجود علاقة بين فيتامين د والربو، حيث خلصت دراسة نشرت في مجلة Cureus أن جرعة يومية 500 وحدة دولية من فيتامين د قد تقلل من شدة وتكرار نوبات الربو لدى الأطفال.

اقترحت دراسات أخرى أن فيتامين (د) قد يمنع تطور الربو في مرحلة الطفولة، على الرغم من أن الأدلة الداعمة لهذه الادعاءات ضعيفة بشكل عام.

فيتامين سي

فيتامين سي فيتامين قابل للذوبان في الماء يوجد في العديد من الفواكه والخضروات، وخاصة الحمضيات، يوصف بأنه دفاع ضد نزلات البرد والجذور الحرة التي تسبب ضررًا طويل الأمد لخلايا الجسم.

يحتوي فيتامين سي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة قد تفيد الأشخاص المصابين بالربو، وتم اقتراح أن فيتامين C يمكن أن يقلل من الإجهاد التأكسدي الموجود على أنسجة مجرى الهواء والذي بدوره قد يقلل من فرط الحساسية لمسببات الربو الشائعة.

قد يقلل فيتامين C أيضًا من الالتهاب وفرط الحساسية بنفس الطريقة التي تعمل بها الستيرويدات المستنشقة المستخدمة في علاج الربو.

حتى الآن ، ومع ذلك ، فإن الأدلة التي تدعم هذه الادعاءات ضعيفة، ومع ذلك ، هناك أدلة على أن تناول مكمل فيتامين سى يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الفيروسية لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوبات الربو.

فيتامين e

فيتامين هـ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يوجد في المكسرات والبذور والزيوت والخضروات ذات الأوراق الخضراء، و كثير من الناس يأخذون مكملات فيتامين (هـ) كإجراء وقائي لتقليل مخاطر مجموعة واسعة من الاضطرابات، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان ومرض باركنسون.

يحتوي فيتامين هـ على تأثيرات مضادة للالتهابات والأكسدة قد تفيد الأشخاص المصابين بالربو، وتستند معظم الأدلة إلى دراسات تظهر وجود علاقة مباشرة بين نقص فيتامين هـ وشدة الربو.

اقترحت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للطب التنفسي والعناية المركزة أن استخدام حليب الأطفال المدعم بفيتامين هـ E أو قد يقلل من الإصابة بالربو في مرحلة الطفولة ، بينما يشير أيضًا إلى أن نقص فيتامين E لدى الأمهات قد يزيد من خطر الإصابة بالربو في الأطفال.