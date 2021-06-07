شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الفاكهة يومياً.. كلمة السر لتقليل خطر الإصابة بالسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين يستهلكون وجبتين من الفاكهة يوميًا لديهم احتمالات أقل بنسبة 36٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ،مقارنة بأولئك الذين يستهلكون أقل من نصف وجبة، ونُشرت الدراسة في مجلة Endocrine Society of Clinical Endocrinology & Metabolism

ووفقا لما نشره موقع " Medical Xpress"، فإن مرض السكري هو مرض يتواجد فيه الكثير من السكر في مجرى الدم، ويشكل عبئًا ضخمًا على الصحة العامة، وهناك ما يقرب من 463 مليون بالغ في جميع أنحاء العالم يعانون من مرض السكري في عام 2019، وبحلول عام 2045 من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 700 مليون، ويُقدَّر أن 374 مليون شخص معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للمرض.





وقال مؤلف الدراسة نيكولا بوندونو الحاصل على دكتوراة من معهد جامعة إديث كوان لأبحاث التغذية في بيرث بأستراليا: "وجدنا أن الأشخاص الذين تناولوا حوالي حصتين من الفاكهة يوميًا لديهم خطر أقل بنسبة 36 % للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني على مدى السنوات الخمس المقبلة من أولئك الذين تناولوا أقل من نصف حصة من الفاكهة يوميًا"، موضحا أن النتائج تشير إلى أن اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة يتضمن استهلاك فواكه كاملة هو استراتيجية رائعة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكرى.

ودرس الباحثون بيانات من 7675 مشاركًا من دراسة السكري والسمنة ونمط الحياة الأسترالية التابعة لمعهد بيكر للقلب والسكري الذين قدموا معلومات عن تناولهم لعصير الفاكهة من خلال استبيان تكرار الطعام، ووجدوا أن المشاركين الذين تناولوا المزيد من الفاكهة الكاملة لديهم احتمالات أقل بنسبة 36 % للإصابة بمرض السكري في خمس سنوات.

ووجد الباحثون ارتباطًا بين تناول الفاكهة وعلامات حساسية الأنسولين ، مما يعني أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الفاكهة كان عليهم إنتاج كمية أقل من الأنسولين لخفض مستويات السكر في الدم.

وقال بوندونو، إن المستويات المرتفعة من الأنسولين المنتشر (فرط أنسولين الدم) يمكن أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية ولا ترتبط فقط بمرض السكري ولكن أيضا بارتفاع ضغط الدم والسمنة وأمراض القلب.