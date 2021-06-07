شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ارتفاع حمض اليوريك فى الدم وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النقرس من الأمراض القديمة التى تسمى بـ"داء الملوك"، نظرا لظهوره منذ عصر الملوك والفراعنة، وكان يسبب لهم التهابا فى المفاصل وآلاما شديدة التى تعتبر من أهم أعراضه ، ويظهر النقرس عند جميع الفئات العمرية فلا يرتبط بسن معين لظهوره، ولكن مرتبط بالعادات الغذائية التى يمارسها الشخص أو تناول أدوية لعلاج أمراض أخرى تسبب آثارها الجانبية للاصابة بالنقرس .

ووفقا لموقع "the health" الطبى فإن مرض النقرس له فوائد أيضا فى حالة وجوده فى معدلاته الطبيعية فهو يلعب دورا حيويا فى الجسم كمضادات للأكسدة، أما فى حالات زيادته عن المعدلات الطبيعية يترسب فى شكل بلورات، ويؤدى للإصابة بالتهاب المفاصل، وقال أن من أبرز أسباب ارتفاع نسبة حمض اليوريك "النقرس" فى الدم هى:

1- إفراز الجسم للحمض بصورة كبيرة نتيجة بعض الأمراض الوراثية، حيث يظهر النقرس فى هذه الحالات فى سن صغيرة عند الأطفال، إلا أن هذا السبب لا يتعدى نسبته الـ10% بين المصابين.

2 وجود بعض الأورام فى الجسم مما يسبب ارتفاع حمض اليوريك.

3 استخدام أدوية مدرات البول تؤدى إلى تغير قدرة الكلى على إفراز حمض اليوريك.

4 تناول أدوية لمعالجة ضغط الدم كثيرا ولفترات زمنية طويلة.

5- وجود خلل فى الدهون الثلاثية والكولسترول، فعندما ترتفع نسبة الكولسترول تزيد من لزوجة الدم، وتؤدى لزيادة النقرس.

وقال التقرير الطبى المنشور ، أنه ينبغي الانتباه إلى ضرورة استهلاك كميات تضمن الحفاظ على وزن صحي سليم والابتعاد عن الأطعمة التى تسبب الاصابة بالنقص وزيادة نسبة الحمض فى الدم ، ومن أبرز النصائح التى يجب اتباعها التقليل من تناول اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية ، والامتناع عن تناول المشروبات الكحولية ، والإكثار من تناول منتجات الحليب قليلة الدسم بالاضافة إلى الإكثار من تناول الكربوهيدرات المركبة، كالخبز من الحبوب الكاملة .