نوادر و"تخاريف" إخوان الجزائر تثير شهية الساخرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يخلو موسم الانتخابات الجزائري الحالي من نوادر و"تخاريف" تطلقها جماعة الإخوان بين الفينة والأخرى تثير شهية الساخرين والناقدين.

واحدة من تلك النوادر الإخوانية غير المتوقعة أطلقها الإخواني عبد القادر بن قرينة رئيس ما يعرف بـ"حركة البناء الوطني" في الجزائر وكأنه جاء بنظرية جديدة لم يسمع بها أي دارس للرياضيات.

بن قرينة وفي سياق شرح برنامجه الانتخابي ومحاولة إقناع الحاضرين أحد مؤتمراته الانتخابية، اعتمد على رقم تياره في الانتخابات التشريعية وهو "16"، قائلا: "علمونا أحرار تمنراست 16 + 16 = 16، 16 – 16 = 16، 16 ضرب 16 = 16، 16/16 = 16".

واستطرد موضحاً "مفاجأته" الرياضية: "هكذا تعلمنا قاعدة رياضية جديدة من أبناء تمنراست"، أعقبها تصفيق حار وزغاريد من كانوا حاضرين أنصاره من الإخوان.





واستهجن سكان ولاية تمنراست (مدينة جزائرية تقع في أقصى جنوب البلاد) ربط الإخواني هذه النظرية "السخيفة" كما قالوا بمدينتهم وأهلها، وأعلنوا تبرؤهم من ذلك، وطالبوا بمقاطعته وتياره الإخواني.

و"انفجرت" مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر بـ"وابل من عبارات السخرية" بينها من أطلق عليه لقباً جديدا وهو "العالم والفيلسوف الإخواني غريناغورث"، وأخرى قالت إن "فيثاغورث يتعذب في قبره بعدما سمع كلام بن قرينة".

كما انتشر في التعليقات بشكل واسع المثل القائل "لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها" متهمين الإخواني بـ"الغباء واستغباء الناس".





تعليقات أخرى استغربت مما قالت "واش راكي رافدة يا الجزائر" والذي يعني "ماذا تحملين على أرضك يا جزائر"، وبعضها اتهم الإخواني بن قرينة بـ"التهريج والدجل السياسيين"، وآخر رد عليه بسخرية قائلا "مجنون + مجنون = مجانين".

وعلق جزائريون آخرون أيضا بـ"غضب" على ما وصفوه بـ"المستوى الرديء للإخواني" وأعطوا تسمية جديدة لتياره الإخواني "حركة التهديم الوطني" مثلما علق "عبد الرحيم" على "فيسبوك".

وأشارت تعليقات أخرى إلى أن ما تفوه به الإخواني "مؤشر على حالة الانحطاط السياسي"، حتى إن ردود أفعال أخرى شددت على أن الوجوه الإخوانية "أخطر من العصابة" في إشارة إلى أركان النظام السابق المتهمين في قضايا فساد ونهب المال العام.





"إطعام بالحلوى"

وشهد التجمع الانتخابي ذاته للإخواني عبد القادر بن قرينة حدثاً آخر لم يقل غرابة وطرافة عن تصريحه المثير.

حيث تداول الجزائريون بشكل واسع أيضا فيديوهات للإخواني لحظة دخوله قاعة التجمع الانتخابي وراح يرمي الحلويات على الحاضرين من سلة.





واتهم جزائريون عبر منصات التواصل الإخواني بـ"إهانة حتى عناصره الإخوانية بطريقة رميه للحلويات بشكل فيه الكثير من التعالي".

وسرعان ما تحول ذلك الفيديو إلى "فيديو من نوع آخر"، حيث قام نشطاء عبر موقع "فيسبوك" بـ"إضافة مؤثرات صوتية عليه بأصوات الدجاج" وعنونوه بـ"كيفية إطعام الدجاج" معتبرين بأن طريقة رمي الإخواني للحلويات مشابهة لإطعام الدجاج.



