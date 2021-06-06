شكرا لقرائتكم خبر عن البروتينات والألبان أفضل الأطعمة لمنع إصابة طفلك بالأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال هى بداية الوقاية من انتقال الأمراض ولابد للأم من الاعتناء بطفلها خاصة فى المواسم التى ينتشر بها الفيروسات والأمراض وأكثرها موسم الشتاء وأثناء تقلبات الطقس، وذلك من خلال تناول الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الطفل، وفى هذا التقرير نتعرف على أفضل الأطعمة التى تمنع إصابة طفلك بالأمراض المعدية، وفقاً لموقع Health line.

أفضل الأطعمة التى تمنع إصابة طفلك بالأمراض المعدية

-الاهتمام بمنح الطفل منتجات الألبان التى تمنح الكالسيوم لنمو جسده .

-الاهتمام بفيتامين سى من خلال أطعمة مثل: الجوافة والبرتقال واليوسفى .

- تناول البروتينات، وذلك لأن الأجسام المضادة لكافة الفيروسات داخل الجسم مكونة من الأحماض الأمينية، والموجودة داخل الأطعمة البروتينية مثل اللحوم والأسماك والبيض .



منتجات الالبان

وأضاف التقرير الطبى المنشور، أن الوقاية من الأمراض بعد التغذية تستلزم النظافة ولابد من العناية بالطفل، وتعليمه غسل اليدين بالماء والصابون ، وغسل وجهه على مدار اليوم ، خاصة وأن غسل اليدين يقضى على 65% من الأمراض المعدية التى تنتشر بين الأطفال .



غسل اليدين

وأوضح، أن هناك عددا من العادات الصحية التى يجب اتباعها وتعليمها للطفل، ومنها ارتداء الكمامات فى حالات الأتربة والعوامل الجوية، وعدم التعرض لنوبات الحرارة حتى لا تتسبب فى الإصابة بالأمراض الفيروسية .

يذكر أن أحدث التقارير أشارت إلى أن هناك أمراض تصيب الطفل فى فصل الصيف ومنها :

التسمم الغذائى:

إذا ترك الطعام فى بيئة ساخنة لفترة طويلة فإنه يجذب البكتيريا، وعندما يأكل الأطفال مثل هذا الطعام، فإنه يؤدى إلى التسمم الغذائى، حيث تولد الكائنات الدقيقة فى الجهاز الهضمى، ما يؤدى إلى العدوى وأعراض مثل الإسهال والقىء والألم فى المعدة، وأحيانا الحمى أيضا.

الحصبة

مرض منتشر بين الأطفال، والحصبة تبدأ بسبب فيروس، يصيب حلق الأطفال ويسبب دخولهم المستشفى، وهو موجود فى الهواء ويسبب أيضا انتقال العدوى من شخص إلى شخص، وأبرز أعراضه تشمل سيلان الأنف والسعال والحمى والعيون الحمراء والتهاب الحلق وصعوبة في بلع السوائل والمواد الصلبة، بالإضافة إلى الطفح الجلدى والبقع الحمراء وتظهر على الوجه وبالقرب من الشعر.