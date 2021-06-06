شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحة جلدك.. 6 مغذيات لبشرة صحية تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الأطعمة التي نستهلكها دورًا كبيرًا في صحة الجلد، ويمكن للتغذية أن تغير بنية البشرة ورطوبتها، كما أن ما نضعه داخل أجسامنا يلعب أيضًا دورًا مهمًا في صحته ومظهره، الجلد هو أكبر عضو لدينا، وغالبًا ما نسميه "المرآة السحرية" لأنها تعطي انعكاسًا خارجيًا ممتازًا لما يحدث داخل أجسامنا.

ووفقًا لما نشره موقع "Well + Good"، قالت فيرونيكا كامبل، أخصائية التغذية في ولاية فيلادلفيا الأمريكية: "أنت ما تأكله"، موضحة أن كل طعام تختاره ملفًا غذائيًا سينتج عنه تفاعلات متسلسلة داخل جسمك، ستساعدك على اختيار الطعام الذي يتماشى مع صحتك على عيش حياة طويلة وصحية.





6 عناصر غذائية رئيسية لبشرة صحيةالبروتين

وإذا كنت تريد أن تضفي بريقًا على بشرتك حاول دمج البروتين في كل وجبة، وإذا كنت نباتيًا، فقم بمضاعفة الأطعمة مثل المكسرات المقرمشة والفاصوليا الصلبة والبذور.

فيتامين هـ

يمكن لفيتامين (هـ) أن يصنع معجزات في علاج الجروح والندوب السيئة، ويمكن الحصول على احتياجات فيتامين (هـ) فقط من خلال النظام الغذائي فقط، الحصة اليومية الموصى بها (RDA) من فيتامين E 15 مجم، لذلك تناولي الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والأفوكادو الطازج.

البيوتين

"فيتامين الجمال" هو وسيلة مفيدة لنمو الشعر والبشرة والأظافر القوية ولكن هل تعرف لماذا؟ يستخدم البيوتين في الواقع لمساعدة جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام، لذلك عندما يكون هناك نقص، قد يظهر على شكل شعر وأظافر هشة.

بالنسبة لمصادر الغذاء الطبيعية، أضف البطاطا الحلوة والموز إلى نظامك الغذائي وبعض البيض (على وجه بالتحديد صفار البيض).

فيتامين سي

مضادات الأكسدة القوية عنصر أساسي للعناية بالبشرة، حيث اتضح أن له نفس الفوائد المحبة للبشرة عند العمل من الداخل، كما أن مضادات الأكسدة تساعد في تقليل ضرر الجذور الحرة المزعجة عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والمساعدة في تكوين الكولاجين.

إذا كنت من محبي اللحوم ، فأنت محظوظ: مرق العظام والأسماك والدجاج كلها عوامل أساسية للحصول على الكولاجين، إذا كنت نباتيًا فأفضل رهان لك هو البحث عن الأطعمة الداكنة والورقية، مثل اللفت والسبانخ، أو تلك التي تحتوي على فيتامين سي للمساعدة في الإنتاج العضوي، مثل الفواكه والبقوليات.

الأحماض الدهنية أوميجا -3

لا تساعد أوميجا 3 في خفض مستويات الكولسترول فحسب، بل تساعد أيضًا في ترطيب البشرة وتقليل الاحمرار والتهاب الجلد وحب الشباب، إذا كنت تريد بشرة صحية، فقد يكون الوقت مناسبًا ليحتوي غذائك على السمك و اللحوم الحمراء أو زيت الزيتون أو زيت النخيل يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا، كما تشمل مصادر الطعام الأخرى الأفوكادو والمكسرات والبذور.

على الرغم من عدم اعتباره عادةً مادة مغذية، إلا أن الماء قد يكون له أكبر تأثير على الجسم، وبالتالي على بشرتك، إن شرب كمية كافية من الماء بانتظام يساعد الجسم على التخلص من السموم وتحسين الكفاءة، الحفاظ على ترطيب الجسم، يمكنك تقليل الانتفاخ وحب الشباب، وتحسين بنية الجلد.