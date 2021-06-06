شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: مرضى الإيدز غير المعالج عرضه لانتشار سلالات كورونا المتحورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن امرأة من جنوب أفريقيا 36 عامًا مصابة بفيروس الإيدز، أصيبت بفيروس كورونا لمدة 7 أشهر على الأقل، وتحور الفيروس في جسمها لأكثر من 30 مرة، دخلت المستشفى لمدة 9 أيام واستمر اختبارها إيجابيًا لمدة 216 يومًا بعد مرضها في البداية.



افريقية تصاب بفيروس كورونا ويحدث لها تحورات نتيجة اصابتها بالايدز

ووجد الباحثون أن الفيروس تحور داخل جسمها 32 مرة، بما في ذلك 13 تغييرًا في بروتين سبايك الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا وإصابتها، بعد ستة أشهر من مرضها، تم تبديل اثنين من الأدوية الثلاثة التي كانت تتناولها لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية

أخيرًا تم قمع حمولاتها الفيروسية واختبارها سلبيًا لفيروس كورونا بعد 233 يومًا من اختبارها الأول، علاوة على ذلك، خضع الفيروس الذي يستمر في البقاء في جسدها لأكثر من 30 تغييرًا جينيًا.

قال فريق، من جامعة كوازولو ناتال في ديربان، إن النتائج تقدم أول دليل حقيقي على أن المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، غير المعالج، يمكن أن يكون لديهم نظام مناعي ضعيف يسمح لفيروس كورونا بالتجذر والتحول إلى متغيرات قاتلة يمكن أن تنتشر للآخرين.

حاليًا، تقدر الأمم المتحدة أن 7.5 مليون بالغ وطفل في جنوب أفريقيا مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وبمجرد إصابة الشخص بفيروس نقص المناعة البشرية، يبدأ الفيروس في مهاجمة وتدمير الخلايا المناعية التي تحمي الجسم عادة من العدوى، ويمكن أن تؤدي إلى مرض الإيدز المميت.

في جنوب أفريقيا، غالبًا ما تمر عدوى فيروس نقص المناعة البشرية دون اكتشاف، ويُعتقد أن ما يقرب من 10% من الناس غير مدركين لإصابتهم بالفيروس.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن مرضى فيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون علاجًا فعالًا ليسوا أكثر عرضة لخطر الاتصال بالفيروس أو المعاناة من مضاعفات أكثر خطورة.

تم تشخيص المريضة الجنوب أفريقية بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2006، لكن الأطباء لم يتمكنوا من السيطرة على حملها الفيروسي بالعلاج التقليدي المضاد للفيروسات القهقرية.

وقالت الصحيفة، إن توليفة أو "كوكتيل" الأدوية يكبح الحمل الفيروسي للشخص حتى يصبح غير قابل للكشف عمليا، مما يعني أنه لا يمكن أن ينتقل.

وزارت المرأة المستشفى في سبتمبر 2020 بعد ظهور أعراض منها السعال والتهاب الحلق وصعوبة التنفس لمدة 12 يومًا، كانت نتيجة اختبارها إيجابية لفيروس كورونا، وتم إعطاؤها الأكسجين وخرجت من المستشفى بعد 9 أيام، ومع ذلك، حتى بعد الخروج من المستشفى، استمرت الاختبارات في العودة الإيجابية، والتي استمرت لمدة 216 يومًا، ووجد الباحثون أن الفيروس خضع لـ 32 تغيرًا جينيًا، 13 منها مرتبطة ببروتين السنبلة، مع استخدام الفيروس لدخول الخلايا وإصابتها.

كانت الطفرات الأخرى مماثلة لتلك التي تظهر في المتغيرات بما في ذلك البديل ألفا (من المملكة المتحدة) ومتغير بيتا (من جنوب أفريقيا).

خلال هذه الفترة، كانت المرأة واحدة من 300 مشاركة مسجلة في دراسة تمكنت أخيرًا من إزالة العدوى باستكشاف آثار فيروس نقص المناعة البشرية على عدوى كورونا.

بعد 6 أشهر من بحثها، تم تغيير اثنين من الأدوية الموجودة في "الكوكتيل" الخاص بها، وفي غضون أسبوعين، تم قمع حمولتها الفيروسية، أخيرًا، في اليوم 233 بعد أول اختبار إيجابي، جاءت نتيجة الاختبار سلبية في النهاية.

من السابق لأوانه القول ما إذا كانت المرأة حالة فريدة أم لا، ولكن إذا لم تكن كذلك، فقد يعني ذلك أن المرضى الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية غير الخاضع للسيطرة يمكن أن ينشروا متغيرات قاتلة محتملة.

قال المؤلف الرئيسي الدكتور توليو ديوليفيرا ، عالم الوراثة بجامعة كوازولو ناتال بجنوب افريقيا، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إنه يمكن أن يصبحوا مصنعًا للمتغيرات للعالم بأسره ''.

وأضاف أن توسيع نطاق اختبار فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه سيقلل من الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية، ويقلل من انتقال الفيروس، ويقلل أيضًا من فرصة توليد متغيرات كورونا جديدة يمكن أن تسبب موجات أخرى من العدوى.