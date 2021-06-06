شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات صحية تؤثر على العين فى فصل الصيف.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فصل الصيف هو وقت الاستمتاع بالإجازة والسفر والرحلات الصيفية، وقد يكون الطقس الدافئ موضع ترحيب بعد شتاء طويل، ولكن الصيف يمكن أن يكون له أيضًا بعض الآثار الضارة على عينيك، وحسب ما ذكره موقع "Kadrmaseyecare"فإن أبرز المشاكل الصحية التى تتعرض لها العين فى فصل الصيف هى:

1:حساسية العين الصيفية: تنتشر مسببات الحساسية الشائعة في الصيف، على سبيل المثال تصل رواسب العفن والبذور إلى ذروتهما فى الجو خلال أشهر الصيف الأكثر دفئًا، وقد يعاني الأشخاص الذين لديهم حساسية من هذين المسببين للحساسية من زيادة في أعراض حساسية العين ، بما في ذلك حكة العين والحرقان وجفاف العين.

2:حروق القرنية: لا تؤثر حروق الشمس على الجلد فقط يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للشمس أيضًا إلى حروق القرنية والتسبب في أعراض ، مثل جفاف العين وتشوش الرؤية والشعور بالضيق.

3:جفاف العيون: العيون الجافة حالة شائعة جدًا ويمكن أن تؤثر على الناس على مدار السنة، وقد تزداد المشاكل في الصيف، ويمكن أن تساهم درجات الحرارة المرتفعة بالخارج جنبًا إلى جنب مع المراوح وتكييف الهواء بالداخل في ظهور أعراض جفاف العين.

4:زيادة خطر الإصابة بالعدوى: على الرغم من أن الصيف قد لا يكون موسم البرد والإنفلونزا، إلا أنك لست محصنًا من الإصابة بعدوى، يمكن أن تحدث التهابات العين في أي وقت من العام ، وقد تزيد بعض الأنشطة الصيفية من خطر الإصابة في الصيف.