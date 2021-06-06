صحة ورشاقة

بنجلاديش تسمح باستخدام لقاح سينوفاك ضد كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سمحت بنجلاديش باستخدام الطوارئ للقاح الذي طورته شركة سينوفاك الصينية، ضد "كوفيد-19".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المديرية العامة لإدارة الدواء قولها في بيان، الأحد، إن شركة إنسبتا المحدودة للقاح التي تتخذ من دكا مقرا لها سوف تعمل كوكيل محلي لاستيراد اللقاح.

ووافقت بنجلاديش على استخدام الطوارئ للقاح سينوفارم الصيني في نيسان/أبريل الماضي، بعد أن توقفت حملة التطعيم ضد كورونا وسط قلة الإمدادات بسبب الحظر الهندي على صادرات اللقاح.

وكانت بنجلاديش قد اعتمدت خطة لشراء 15 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الشهر الماضي.

ووافقت لجنة من الوزراء على خطة شراء بقيمة 150 مليون دولار بموجب صفقة لقاحات بين حكومتي بنجلاديش والصين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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