مسؤول إماراتي: إتاحة التطعيم بـ"فايزر" للحاصلين على لقاح "سينوفارم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مسؤول إماراتي إمكانية حصول المطعمين بلقاح سينوفارم المضاد لكورونا، على لقاح "فايزر-بايونتيك".

ويأتي ذلك بعد مرور 6 أشهر على أخذ الجرعة الثانية من اللقاح الأول، بهدف تعزيز الجهاز المناعي في مواجهة المرض.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة في الإمارات، الدكتور حسين الرند، القول إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أتاحت خيارين أمام الحاصلين على لقاح "سينوفارم"، يتمثل الأول في الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية من اللقاح نفسه، والثاني الحصول على جرعتين من لقاح "فايزر-بايونتيك".

وأوضح الرند أن الهدف من الحصول على الجرعة الثالثة هو تعزيز الجهاز المناعي لدى أصحاب الأمراض المزمنة، ومن يعانون ضعف المناعة، مشيرا إلى أن الحصول على "فايزر" بعد مرور 6 أشهر على أخذ الجرعة الثانية من (سينوفارم) لا ينطوي على أي مخاطر صحية.

ووفرت الإمارات غالبية اللقاحات المعتمدة عالمياً للتطعيم ضد فيروس "كوفيد-19"، وتشمل 4 أنواع هي: لقاح "سينوفارم"، ولقاح "فايزر-بايونتيك"، ولقاح "سبوتنيك في" ولقاح "أكسفورد-أسترازينيكا".

وأتاحت التطعيم مجاناً للراغبين في تحصين أنفسهم من المرض، من المواطنين والمقيمين، شريطة عدم وجود حالة صحية، أو أعراض تمنع ذلك.

وكانت الإمارات أعلنت، الثلاثاء، توفير لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لـ"كوفيد-19" للفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة، داعية الذين أكملوا 6 أشهر بعد تلقيهم لقاح "سينوفارم" إلى أخذ الجرعة الداعمة.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة، أن قرار دولة الإمارات توفير لقاح " فايزر- بيونتيك " للفئة العمرية 12 إلى 15 والجرعة الثالثة الداعمة من لقاح "سينوفارم" يأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على صحة المجتمع باعتبارها أولوية وتعمل دوماً على تسخير جميع الإمكانيات لتحصين المجتمع. ويشكل هذا القرار مدخلاً لمرحلة مهمة للغاية في مواجهة " كوفيد-19 " للعبور إلى التعافي حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ويتعزز التفاؤل والاطمئنان في المجتمع.