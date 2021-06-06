شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2021 يرفع شعار "الغذاء الآمن من أجل غد صحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لسلامة الأغذية (WFSD) في 7 يونيو من كل عام، وفى عام 2021 يهدف إلى لفت الانتباه والعمل للمساعدة في منع واكتشاف وإدارة المخاطرالتي تنتقل عن طريق الأغذية، والمساهمة في الأمن الغذائي، وصحة الإنسان، والازدهار الاقتصادي، والزراعة، والوصول إلى الأسواق، والسياحة، والتنمية المستدامة.



سلامة الغذاء

وقالت المنظمة، في بيان لها يرفع موضوع هذا العام شعار: "الغذاء الآمن اليوم من أجل غدٍ صحي"، على أن إنتاج واستهلاك الغذاء الآمن له فوائد فورية وطويلة الأجل للناس وكوكب الأرض والاقتصاد.

وأشارت إلى إن التعرف على الروابط المنهجية بين صحة الناس والحيوانات والنباتات والبيئة والاقتصاد سيساعدنا على تلبية احتياجات المستقبل، واعترافًا بالعبء العالمي للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، والتي تؤثر على الأفراد من جميع الأعمار، ولاسيما الأطفال دون سن الخامسة والأشخاص الذين يعيشون في البلدان منخفضة الدخل.

وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018 أن 7 يونيو سيكون اليوم العالمي لسلامة الأغذية، وفي عام 2020، اعتمدت جمعية الصحة العالمية كذلك قرارًا بشأن تعزيز الجهود المتعلقة بسلامة الأغذية لتقليل عبء الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، تعمل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بشكل مشترك على تيسير الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية، بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الأخرى ذات الصلة.



الاحتفال باليوم العالمى لسلامة الاغذية

وأضافت المنظمة، أن سلامة الأغذية مسئولية مشتركة بين الحكومات والمنتجين والمستهلكين، حيث إن لكل فرد دور يلعبه من المزرعة إلى المائدة للتأكد من أن الطعام الذي نستهلكه آمن وصحي.

من خلال اليوم العالمي لسلامة الأغذية، تعمل منظمة الصحة العالمية على تعميم سلامة الأغذية في جدول الأعمال العام وتقليل عبء الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية على مستوى العالم، حيث إن سلامة الغذاء هو عمل الجميع.

يساهم الغذاء الآمن ليس فقط في صحة الأشخاص، ولكن أيضًا في البيئات والاقتصادات الصحية، تشمل فوائد الغذاء الآمن تحسين التغذية وزيادة الالتحاق بالمدارس وإمكانات الكسب الأفضل.