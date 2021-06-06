شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا صحفيًا عن آخر مستجدات فيروس كورونا.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمرًا صحفيًا عبر الفيديو يوم الأربعاء، الموافق 7 يونيو الجارى، حول مستجدات جائحة فيروس كورونا وإطلاق اللقاحات بإقليم شرق المتوسط، حيث يناقش المؤتمر تطورات جائحة كورونا في الإقليم، والوضع الصحي في العراق، يتحدث في المؤتمر كل من: الدكتورة رنا حجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي، منظمة الصحة العالمية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط

من جانبه كان قد أعلن الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لقد أصبح من الواضح الآن أنه لن يكون هناك انتعاش واسع النطاق دون إنهاء الأزمة الصحية، مؤكدًا أن الحصول على التطعيم أصبح أمرا ضروريا.

وقال: لقد تم إحراز تقدم مثير للإعجاب على صعيد التلقيح، توصل العلماء إلى لقاحات متعددة في وقت قياسي، ودعم التمويل العام والخاص غير المسبوق أبحاث اللقاحات وتطويرها وتصنيعها، ولكن ما زالت هناك فجوة خطيرة بين الدول الغنية والفقيرة.

في الواقع، حتى في الوقت الذي تناقش فيه بعض البلدان الغنية بالفعل إطلاق الحقن المعززة لسكانها، فإن الغالبية العظمى من الناس في البلدان النامية - حتى العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية - لم يتلقوا الجرعة الأولى بعد، الدول ذات الدخل المنخفض هي الأكثر خدمة والتي تلقت أقل من 1% من اللقاحات التي تم إعطاؤها حتى الآن.

وأشار إلى أن التوزيع غير العادل للقاحات لا يترك فقط ملايين لا حصر لهم من الناس عرضة للإصابة بالفيروس، كما أنها تسمح للظهور المتغيرات القاتلة والارتداد مرة أخرى في جميع أنحاء العالم، مع استمرار انتشار المتغيرات، اضطرت حتى البلدان التي لديها برامج تطعيم متقدمة إلى إعادة فرض تدابير صحية عامة أكثر صرامة، ونفذ بعضها قيودًا على السفر. في المقابل، يؤدي الوباء المستمر إلى تعميق الاختلاف في الثروات الاقتصادية، مع عواقب سلبية على الجميع.