تجنبوا هذه الأطعمة عند الإصابة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

، نستعرض في هذا التقرير الأطعمة التي يجب تجنبها إذا ثبتت إيجابية إصابتك بفيروس كورونا:

الأطعمة المعبأة والمعالجة

يجب تجنب الأطعمة المصنعة المليئة بالملح التي تزيد من احتمالية إصابة المريض بالالتهاب والحموضة، كما يمكن أن يسبب ذلك إزعاجًا للجسم ويؤدي إلى مزيد من المضاعفات بما في ذلك القيء أو التهاب المعدة.

وبدلاً من ذلك، توصي منظمة الصحة العالمية بتناول طعام طازج يحتوي على أقل من خمسة غرامات من الملح يوميًا.

الدهون المشبعة

تجنب تناول الدهون المشبعة، التي تعمل على رفع مستويات الكوليسترول الضار، ويزيد ارتفاع الكوليسترول الضار من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والتي تعد واحدة من الاهتمامات الرئيسية للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

ولذلك، ينصح الأطباء بتناول الدهون الصحية المتوفرة في البيض والأفوكادو (غني بالألياف أيضًا) والفواكه الجافة مثل المكسرات واللوز والكاجو.

القهوة والشاي والمشروبات الغازية

يجب تجنب شرب القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين، فهي تؤدي إلى جفاف الجسم، مما يؤدي إلى اضطراب درجة حرارة جسم الإنسان، ولذلك ينصح بتقليل العصائر السكرية المعبأة والمشروبات الغازية، وبدلًا من ذلك يفضل شرب الماء أو ماء جوز الهند الطازج أو حساء الخضار الساخن أو حليب الكركم الساخن أو شاي الأعشاب الخالي من الكافيين أو عسل الليمون والزنجبيل في الماء الدافئ .

شرب الكحول والتدخين

يمكن أن يؤدي التدخين أثناء الإصابة بالفيروس إلى مشاكل في التنفس والسكتة الدماغية وخفض مستويات الأكسجين والتأثير على الرئتين.