شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يبتكرون أول مشروب عشبي لعلاج أعراض فيروس كورونا بدون وصفة طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل باحثون بجامعة جورج ميسون الأمريكية، إلى علاج جديد يعد أول مشروب عشبى قادر على العلاج من أعراض فيروس كورونا، خاصة الأعراض التنفسية الناتجة عن تضرر الرئتين من العدوى الفيروسية، وذلك وفقًا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس.

وقال الباحثون، إن العلاج العشبى الجديد لأعراض فيروس كورونا، عبارة عن مشروب بدون وصفة طبية، وهو علاج يحتوى 9 مكونات عشبية تستخدم فى الطب التقليدي لعلاج أمراض الرئة، واعرض نزلات البرد والانفلولونزا، فتلك الأعشاب قادرة على تخفيف وعلاج الأعراض الشديدة الناتجة عن المتلازمة التنفسية الحادة التى يسببها فيروس كورونا عند إصابة الرئة، والتى قد تنتهي بتلف الرئة مع تدهور حالة المرضى.

وأكد الباحثون، أن المشروب العلاج الجديد هو عبار عن مكمل غذائي قادر على تخفيف وعلاج الأعراض التنفسية الحادة، والذى تم ابتكار بعد أن فحص فريق الباحثين نحو 40 عشبا طبيا، فقد تم اختيار 9 مكونات فقط لتكون المادة المكونة للعلاج العشبى الجديد.

وأجرى الباحثون تجارب على نماذج من الحيوانات للتعرف على مدى قدرة وفعالية العلاج العشبى الجديد، لذا أصاب الباحثون خلايا الرئة فى نماذج التجارب بفيروس كورونا، ثم تم إضافة العلاج العشبى وتمت مراقبته لمدة تراوحت من أربع إلى ست ساعات.

بعد ذلك، استخدم الباحثون مختبر الأبحاث الطبية الحيوية، لتأكيد فعالية العلاج العشبى في المختبر ضد فيروس كورونا، وكشفت الدراسة أن العلاج العشبى يحتوي على مكونات قوية جدًا يمكنها تدمير عدوى فيروس كورونا وعدوى السارس وفيروس الأنفلونزا A ، حتى بجرعات منخفضة جدًا منه.

كما توصل الباحثون قدرة العلاج العشبى المبتكر ضد متغيرات فيروس كورونا في المختبر.

وينتظر الباحثون الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبدء التجارب السريرية البشرية، ليكون أول مشروب عشبي متاح بسهولة دون وصفة طبية لتوفير الحماية ضد عدوى فيروس كورونا والإنفلونزا.