بعد "أسترازينيكا".. "ماراثون فايزر" للتلقيح ضد كورونا في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للأسبوع الثاني ينظم لبنان ماراثون التلقيح ضد كورونا، حيث انطلق الأحد "ماراثون لقاح فايزر" لمن هم فوق الـ60 عاما بعكار (الشمال) والبقاع.

ويأتي ذلك بعد أن تم تنظيم "ماراثون لقاح أسترازينيكا"، الأحد الماضي، في جميع محافظات لبنان، على أن يستكمل في محافظات أخرى في الأسابيع المقبلة.

وشهدت مراكز التلقيح مشاركة لافتة من اللبنانيين بدءا من الساعة السابعة صباحا وسط تدابير إدارية وتنظيمية وصحية وقائية اتخذتها إدارة المراكز، علما أن اختيار هذه المحافظات، الأحد، كان بسبب التسجيل الضعيف من قبل سكانها على المنصة الخاصة بوزارة الصحة بحيث لم تتجاوز نسبة الـ6%.

ودعا مدير مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في عكار الدكتور محمد خضرين: "أبناء المنطقة إلى الإقبال بكثافة لأخذ لقاح فايزر للفئة المستهدفة من لبنانيين ومقيمين".

ولفت خضرين إلى أنّ "هذا الماراثون الذي أطلقته وزارة الصحة فرصة لأهلنا في عكار، ويجب الاستفادة منه لحماية أنفسهم وللوصول إلى مناعة مجتمعية تضع حدّاً لهذا الوباء"، مشيراً إلى أنّ "عدد المسجلين على المنصة من عكار مازالت نسبتهم أقل بكثير من باقي المناطق اللبنانية".

وفيما تلقى الأسبوع الماضي أكثر من 10500 شخص لقاح أسترازينيكا كان قد بلغ، الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا عدد الملقحين 1517 شخصا.

وكانت وزارة الصحة العامة في لبنان أعلنت تنظيم ماراثون فايزر، الأحد، من الـ8 صباحا حتى الـ6 مساء في محافظات عكار، بعلبك، الهرمل، البقاع كمرحلة أولى ستستكمل في المحافظات الأخرى الأسبوع المقبل، وذلك في مراكز تلقيح معينة معتمدة للماراثون وفق شروط محددة هي استهداف الفئة العمرية التي تبلغ ستين عاما وما فوق.





وخلال فاعلية الماراثون تنقل وزير الصحة العامة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على مستشفيات المناطق التي يشملها، وأعلن حسن من مستشفى زحلة (البقاع) أنه "لا استثناءات للفئات الأقل من 60 عاما في ماراثون فايزر، والأسبوع المقبل سيشهدا ماراثونا جديدا في محافظات أخرى".

ويأتي ذلك مع تسجيل تراجع لافت في إصابات كورونا بلبنان، حيث ارتفعت آمال إمكانية الوصول إلى مناعة مجتمعية في وقت قريب وذلك مع إصابة عدد كبير من المقيمين واللبنانيين بالفيروس إضافة إلى تلقي عدد كبير اللقاح، وكان قد سجل، السبت، إصابة 191 إصابة جديدة ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 541423، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصبح عدد الوفيات الإجمالي 7758.