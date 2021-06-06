شكرا لقرائتكم ذبحهم وهم نيام.. جريمة لمدمن تهز مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في جريمة هزت الأوساط المصرية، أفادت تقارير إخبارية محلية، بمقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة في إحدى قرى محافظة سوهاج جنوبي البلاد.

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فقد أقدم شاب في العشرينات من عمره على ذبح والديه وطفلي شقيقته باستخدام سكينة كبيرة "ساطور"، في قرية، أولاد حمزة، بمركز العسيرات.

وكشفت التقارير أن الضحايا وهم الأب وهو رجل مسن يبلغ من العمر 70 عاما، ووالدة القاتل وعمرها 65 عاما، ونجلي شقيقته 5 أعوام و6 شهور، في حين نجت أخته من الموت ذبحا.

مريض نفسي ومدمن

كما أشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الشاب البالغ من العمر 27 عاما قد ذبح جميع الضحايا بينما كانوا يغطون في النوم، في حين جرى نقل أخته إلى المستشفى وهي تعاني إصابات خطيرة في عنقها.

قوات من الشرطة المصرية (فرانس برس)

وألقت الشرطة القبض على المتهم في منزله، فيما أكد الجيران أن القاتل يعاني مرضا نفسيا واعتاد على إدمان المخدرات.

إلى ذلك، أوضح الشهود أن القاتل غط في نوبة بكاء حادة بالقرب من جثث ذويه قبل اعتقاله.