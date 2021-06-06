شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: توزيع 2.09 مليار جرعة لقاح كورونا بـ176 دولة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت اعداد جرعات لقاحات كورونا التي تم توزيعها في العالم ضمن أكبر حملة تطعيم في التاريخ، حيث تم إعطاء أكثر من 2.09 مليار جرعة في 176 دولة، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكاله بلومبرج الأمريكية وكان آخر معدل حوالي 38 مليون جرعة في اليوم.

وفي الولايات المتحدة تم إعطاء 300 مليون جرعة حتى الآن في الأسبوع الماضي، بمعدل 937669 جرعة في اليوم.

إنها الآن مسابقة حياة أو موت بين لقاح وفيروس، سلالات جديدة تهدد بتفشي المرض من جديد في المراحل المبكرة من الحملة ، غالبًا ما تفوق عوامل القابلية الأخرى على تأثير اللقاحات مثل الطفرات الفيروسية ، الموسمية ، فعالية استخدام القناع ، والتباعد الاجتماعي بمرور الوقت، يجب أن تحد معدلات التطعيم المرتفعة من عبء وباء كورونا حول العالم.

وسمحت الصين بالاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا للأطفال، التابع لشركة سينوفاك لتصبح أول دولة كبرى تمنح الموافقة للأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات، وفقا لما ذكرته وكاله "بلومبرج" الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير تفيد بأن الأطفال المصابين بهذا المرض يمكن أن يكونوا معديين مثل البالغين، وسمحت سنغافورة وهونج كونج وبعض الولايات الأمريكية حتى الآن باستخدام لقاحات فيروس كورونا ضد الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق.

ووفقا لتقرير "بلومبرج" لم يتأكد بعد متى ستتلقى هذه الفئة العمرية جرعاتها الأولى من اللقاح في الصين، حيث أظهر بحث المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، الذي شارك فيه عدة مئات من المشاركين، أن لقاح سينوفاك آمن وفعال للأطفال كما هو الحال بالنسبة للبالغين، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة يين ويدونج لمحطة تلفزيون الصين المركزية الحكومية.