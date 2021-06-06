شكرا لقرائتكم خبر عن لو رايح المصيف.. اعرف طرق الحفاظ على صحتك والوقاية من أمراض الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى موسم الصيف تصبح الرحلات الشاطئية وممارسة الرياضة والأنشطة الخارجية فى الهواء الطلق محور الاستعداد لموسم الحر، وهناك عدة أمراض قد تظهر فى فصل الصيف وترتبط به، لذا من المهم أن تضع في اعتبارك التأثير المحتمل للحرارة على صحتك، وفى التقرير التالى نتحدث عن أبرز المشاكل الصحية الشائعة في فصل الصيف وطرق الحفاظ على صحتك فى المصيف، وفقا لما نشر موقع "webmd".

مشاكل صحية شائعة خلال موسم الصيف

الجفاف

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم كمية من الماء أكثر مما يكتسبه، مما يسبب أعراضا مثل الدوار والتهيج وجفاف الفم، بينما يمكن أن يحدث الجفاف في أي وقت على مدار العام.

ضربة الشمس

يحدث الإرهاق الحراري وضربة الشمس عندما يكون الجسم غير قادر على التبريد بدرجة كافية بعد التعرض الطويل لدرجات حرارة عالية، يمكن أن تؤدي الحالات الشديدة من ضربة الشمس إلى الغثيان وارتفاع درجة حرارة الجسم وحتى فقدان الوعي.



ضربة شمس

طفح الحرارة

الطفح الحراري عبارة عن نتوءات أو بقع حمراء على الجلد ناتجة عن الرطوبة الزائدة والحرارة، قد يحدث هذا أيضًا بسبب انسداد الغدد العرقية في المنطقة المصابة.



طفح الحرارة

الحساسية

قد تؤدي الحرارة وعوامل أخرى مثل الغبار وحبوب اللقاح إلى إثارة الحساسية ، والتي تشمل العطس وردود فعل الجلد، خلال المصيف، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي.

تسمم غذائي

بسبب الحرارة الشديدة ، قد يفسد الطعام الذي يتم تخزينه بشكل غير صحيح أو تركه في العراء بسهولة، مما قد يؤدي إلى التسمم الغذائي عند تناوله، غالبا ما يظهر التسمم الغذائي بأعراض مثل الإسهال والغثيان والقيء.

كيف تحافظ على صحتك في الصيف؟ اشرب المزيد من الماء

لمساعدة الجسم في عملية التبريد ، فإن البقاء رطبا أمر ضروري، بصرف النظر عن شرب المزيد من الماء ، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه والخضروات أيضًا في ترطيب الجسم.



الماء