كيف أتخلص من بيض القمل ..بشعر طفلي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يونيو 2021 01:49 مساءً - مع الإجازة وتجمعات الأطفال داخل المنزل أو النوادي.. أو أي تجمعات بالخارج، تزداد خطورة التقاطهم للقمل؛ نتيجة اختلاطهم، والمعروف أن الأطفال لا يتحدثون عن بعد.. بل من عادتهم التحدث ورواية الحكايات ورؤوسهم تقترب من بعضهم البعض.. ولهذا نجد الأطفال من عمر9 أشهر وحتى 4 سنوات ينتشر القمل بشعرهم سريعاً ويأخذ في التكاثر، لتجد الأم نفسها في مشكلة مزعجة تحتاج إلى حل فوري.. معنا استشاري طب الأطفال الدكتورة يمنى سعيد؛ لتوضيح الأسباب وشرح طرق الوقاية والعلاج.

نصائح على الأم الالتزام بها

يفضل فحص رأس الطفل مرة أسبوعيا للاطمئنان

منع الطفل من مشاركة أغراض الآخرين؛ مثل القبعات أو أغطية الرأس، أو أربطة الشعر والأمشاط، المناشف، الخوذ، الوسائد المحمولة

تجنب الاقتراب حال التجمعات واتصال الرأس بالرأس، القمل لا يطير ولكنه يزحف ببطء على الملابس والأكتاف، وهذا النوع من العدوى يعد الأكثر شيوعاً

فحص رأس الطفل مرة أسبوعياً للاطمئنان، خاصة في الأماكن التي يتواجد القمل فيها أكثر، مثل ظهر الرأس، وبالقرب من العنق، وخلف الأذن

يُفضل أن يتم الفحص والرأس رطب، وباستخدام المشط الضيق المخصص لفحص القمل

المحافظة على نظافة الطفل وشعره.. وذلك بغسل رأس الطفل بالشامبو والبلسم باستمرار

الانتباه لأعراض إصابة الطفل بالقمل، مثل الرغبة في الحكة.. الهرش المستمر، أو مشاهدة بثور حمراء صغيرة في فروة الرأس، أو في ظهر الرأس

ومنعاً من انتقال القمل من رأس إلى آخر، يفضل لمّ شعر الولد أو البنت إذا كان لديهما شعر طويل

الذهاب للصيدلية وشراء رذاذ منع انتشار القمل واستخدامه يومياً؛ لأن القمل لا يحب بعض العطور والروائح.. ما يجعله يبتعد عن فروة الرأس

المتابعة مع المدرسة إذا كانت هناك تقارير تخص إصابة بعض الأطفال بالقمل؛ لتستطيعي أن تحمي طفلك مبكراً قبل التقاط العدوى

4 خطوات لمنع انتشار القمل

وجود قملة واحدة يساعد على العدوى المستمرة والتكاثر

يجب متابعة تنظيف فروة الرأس من القمل والبيض؛ باستخدام علاجات التخلص منه، أو استشارة الطبيب، والتأكد من عدم وجوده. فوجود قملة واحدة يساعد على العدوى المستمرة والتكاثر إخطار المدرسة أو آباء أصدقاء الطفل المقربين للتأكد من عدم إصابتهم، خوفاً من عودة إصابة الطفل حتى بعد علاجه.. عند العودة مرة ثانية لنفس المكان والتعامل مع ذات الأطفال قمل الرأس حشرات صغيرة تتغذى على الدم من فروه الرأس، وغالباً ما يصيب قمل الرأس الأطفال؛ من شعر طفل آخر أو خادم أو مربية الإصابة بقمل الرأس لا يعد علامة على سوء النظافة الشخصية أو العيش في بيئة غير نظيفة، ولا يحمل القمل الأمراض المعدية البكتيرية أو الفيروسية

علامات وجود القمل بشعر الطفل

تفاعل تحسسي من الطفل مع لدغات القمل

أكثر أعراض الإصابة بعَدوى طفيليات القمل شيوعاً هي الحكة في فروة الرأس والرقبة والأذنين

تفاعل تحسسي من الطفل مع لدغات القمل، والقمل قد يكون مرئياً ولكن يصعب تحديده لصغر حجمه وتجنّبه الضوء وسرعة حركته

· تلتصق الصئبان - بيض القمل- على خُصل الشعر، وقد تصعُب رؤيتها بسبب حجمها الصغير جداً، والمكان الأسهل لرؤيتها فيه حول الأذنين وحدود الشعر عند الرقبة

· ويمكن اكتشاف الصئبان الفارغة بسهولة أكبر، فلونها يكون أفتح وتكون بعيدة عن فروة الرأس..

يُمكن أن يؤدي حك الجلد إلى ظهور نتوءات صغيرة حمراء - تستطيع الأم مشاهدتها- قد تُصاب أحياناً بعدوى بكتيرية

متى تجب زيارة الطبيب؟

هنا تشير الدراسات إلى أن الكثير من الأطفال قد عُولجوا من قمل الرأس بالأدوية المتاحة دون وصفة طبية أو عن طريق العلاجات المنزلية.. خاصة إذا كانت الإصابة بقمل الرأس غير نشطة

أسباب انتشار القمل

ينتقل القمل عن طريق الاتصال المباشر بالرأس

قمل الرأس هو حشرة سمراء أو رمادية اللون في حجم بذرة الفراولة تقريباً

يتغذى على دم الإنسان من فروة رأس الشخص المصاب

تنتج أنثى القمل مادة لزجة تربط كل بيضة بقوة بقاعدة جذع الشعرة على مسافة لا تزيد على (5 ملم) من فروة الرأس

قمل الرأس يزحف، لكنه لا يستطيع القفز أو الطيران، ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الاتصال المباشر بالرأس

ويحدث ذلك غالباً داخل الأسرة أو بين الأطفال الذين توجد بينهم مخالطة لصيقة في المدرسة أو أثناء اللعب

والانتقال غير المباشر للقمل غير شائع، لكن القمل قد ينتشر من شخص إلى آخر عن طريق أشياء، مثل

القبعات والأوشحة.. فرش الشعر والأمشاط.. إكسسوارات الشعر.. سماعات الرأس.. الوسائد والمناشف والمفروشات

المضاعفات وكيفية الوقاية من القمل

تجنب مشاركة الأمشاط والفرش والقبعات

إذا خدش طفلك فروة الرأس التي يشعر فيها بالحكة بسبب الإصابة بقمل الرأس، فمن الممكن أن يتشقق الجلد ويصاب بعدوى

ومن الصعب منع انتشار قمل الرأس بين الأطفال في الحضانات - على الأخص- والمدارس؛ بسبب التلامس القريب جداً بينهم

إذن لابد من تعليق الملابس بشكل منفصل عن ملابس الأطفال الآخرين

تجنُّب مشاركة الأمشاط والفُرش والقبعات

عدم الاستلقاء على الأسِرَّة أو الوسادات التي لامسها شخص مصاب بقمل الرأس

الحكّة الشديدة والملحوظة، وذلك بسبب امتصاص حشرات القمل الدم من الجسم، تضخم في الغدد اللمفاوية التي تتواجد في الرقبة

ظهور حبوب حمراء صغيرة على فروة الرأس.. الحّكة المُستمرة لفروة الرأس؛ ممّا تُعرض صاحبها للجروح

الأذى النفسي الذي يلحق المُصاب بالقمل، نتيجة العُزلة لحين التخلّص بشكل تام من القمل

علاج القمل بالزيوت

زيت بذور السمسم..للتخلص من القمل